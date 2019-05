Seederi konkurent Isamaa sisevalimistel peab EKRE-t Eesti julgeolekule ohtlikuks

Lepik von Wirén ütles, et tema on EKRE suhtes skeptilisem kui Isamaa praegune esimees Seeder. Lepik von Wirén ei uskunud, et EKRE käitumine valitsuses olles paraneb, kuigi seda loodeti. „Päeva lõpuks on peaminister Jüri Ratas, kes on täielikult ise vastutav praeguse valitsuse eest,” ütles ta. Ta tõi esile ka viimase paari nädala jooksul välisajakirjanduses ilmunud artiklid EKRE ministrite käemärkidest või sõnadest president Kersti Kaljulaidi kohta.

„Me võime ju lõputult seletada, et see oli nali või ei tähendanud seda, mida arvatakse, aga kogu diplomaatiline korpus analüüsib iga päev Eesti poliitikat. Kardan, et osadel inimestel on arvamus, et praegune hea olukord, kus meil on NATO liitlasväed Eestis ja meil on väga head suhted, hea kübermaine, et see on tulnud iseenesest,” ütles Lepik von Wirén.

Ta hoiatas, et iga negatiivne või segane sõnum mõjub Eestile halvasti. Tõesti, üleöö ei juhtu midagi, liitlasväed homme ei lahku, Eesti edu kübermaailmas kestab veel paar aastat, aga on risk, et meie praegused liitlased ja sõbrad ei võta meid enam nii tõsiselt. „Leiavad võibolla, et mis nad ikka oma vägesid siia saadavad, nende silmis ei vääri Eesti kaitsmist,” lausus Lepik von Wirén. Ta ütles, et Isamaa esimehena teeb ta kõik, et meil oleks sõbralike demokraatlike riikidega head suhted.

Ta ei kiirustanud ütlema, mis juhtub praeguse valitsusega, kui tema peaks Isamaa esimeheks saama. Varasemalt on koalitsioonierakondade esimehe muutus vahel kaasa toonud ka koalitsioonilepingu ümbervaatamise. Lepik von Wirén ütles, et kirjapandud lepingust tähtsam on see, mida tegelikult tehakse.

Ta hoiatas, et Eestis on liiga palju mugavat rahulolu. Kriis on alati kohe-kohe ukse taga, isegi kui praegu on hea soe ja mugav. Alati tuleb tegeleda julgeoleku, majanduse, baasõiguste ja demokraatia kaitsmise, pensionite, hariduse jne. Maailm muutub kogu aeg, tekib uusi muresid, nagu kliima soojenemine. Ta tundis muret, et nii Eestis kui Euroopas on populism pead tõstmas. „EKRE valijad on laias laastus väga eestimeelsed, aga EKRE lubab neile asju, mida ei ole võimalik teostada või hirmutab neid asjadega, mis ei ole tõsi,” ütles Lepik von Wirén.

Lepik von Wirén on kampaaniat teinud paar nädalat ja on oma sõnul saanud erakonnaliikmetelt palju positiivset tagasisidet.

Valimistulemuse ennustamisel ta mõtet ei näinud. Seeder valiti esimeheks kaks aastat tagasi, kui tema vastaskandidaadiks oli Kaia Iva. Seederi võit oli napp, 322 häält Iva 304 vastu.