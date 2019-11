Seeder: uurimiskomisjoni loomine ei olnud ajaviivitamiseks. See andis EKRE-le võimaluse ultimaatumist loobuda

Saame ju aru, et pinged lähevad edasi. Ei olnud kahe isikuvaheline konflikt (Järvik ja Lemetti - toim), vaid ka EKRE esimees on kinnitanud, et pinged olid laiemad. Ka EKRE-le tervikuna tundus, et kantsler töötab teadlikult vastu jne.

Mina ei heida kantslerile midagi ette ja ei anna kantsleri tegevusele siit hinnangut, vad konstateerin, et koostöö oli halvatud ja valituss hindas seda olukorda ning leidis, et võimalikult kiire töörahu loomise huvides oli see, et vabastatakse ka kantsler.

Aga seaduses on ju kirjas, et kantsleri vabastamise põhjuseks saab olla ministri ja kantsleri, aga mitte kantsleri ja erakonna vahelise koostöö mittelaabumise tõttu?

Me ju kõik saame aru, et kõige suuremad pinged olidki ministri ja kantsleri vahel. Oleks väga rumal tekitada olukord, kus ka uue ministri ja kantsleri vahel need pinged edasi kanduvad.

Uus minister võiks ju saada ka siis kuus kuud aega? Lemetti ametist vabastamise palve esitas ju minister, kes tunnistati peaministri poolt ebapädevaks.

Kui tahame, et turbulentsid Eesti riigis veel kuus kuud jätkuksid, siis võib sellega riskida. Aga ilmselt valitsus ja peaminister kaalusid seda väga põhjalikult ja leidsid, et kui EKRE-st tuleb järgmine minister, siis need pinged kuhugi ei kao.

Ma arvan, eelkõige oli see tulevikku suunatud otsus, aga lähtus see muidugi seadusest, et ministril on võimalik selline ettepanek teha. Saame ju kõik aru, et edukaks koostööks on vaja, et ministeeriumi tippjuhtkond ja minister teevad koostööd.

Kas kantsleri vabastamine oli üheks tingimuseks, et EKRE ei paneks kätt ette Järviku ametist vabastamisele?

Mina sellisest tingimusest ei tea midagi ega ole kuulnud. Need (ametist vabastamised -toim) on seotud vaid nii palju, et see on üks probleemide ring ja konfliktide kogum. Aga et see oleks koalitsiooni-siseselt seatud tingimus, seda ei ole mina kuulnud. Ma olen nädalavahetusel ja täna hommikul suhelnud nii peaministri kui Mart Helmega ja sellist ultimatiivset tingimust ei ole küll keegi kusagil seadnud.

Aga kuidas suudeti EKRE järviku seljatagant ära saada? Varasemalt on ju juttu olnud, et kui lahkub Järvik, lahkub ka EKRE valitsusest.

See võrdlus, mida tuuakse, et ühest erakonnast on kolm ministrit vahetunud ja mõnest teisest ei ole ühtegi, tegelikult ei ole ju valitsuskoalitsioonis nii võimalik, et üks osapool kaotab ja teised võidavad. Lõpuks on koalitsioonis mured alati ühised. Rõõmud ja saavutused samuti.