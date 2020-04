Seeder: see on juba otsustatud, et valitsus hakkab kindlasti kärpima

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) on öelnud, et kindlasti ei tohiks praeguses majanduslikus olukorras kärpima hakata, vahendab ERR Uudised.

Seeder sellega ei nõustu. "See, kui me suudame avalikus sektoris teatud raha kokku hoida, siis selle me saame otse suunata erasektori toetuseks või tervishoiusektorisse või sotsiaalabi vahenditesse," ütles ta.

Seederi sõnul ei ole tegemist konfliktiga EKRE ja Isamaa vahel, vaid maailmavaateliste erinevustega ja erinev vaade kriisi lahendamisele on kahe erakonna põhimõtteline erinevus.

"Me ei saa täna kahte maailma Eestis paralleelselt üles ehitada. Erasektor, mis tõmbab koomale, mis kärbib, alandab palkasid, koondab ja avalik sektor, kus me mitte midagi ei kärbi, maksame preemiaid ja kulutame juurde," sõnas Seeder.

Seederi sõnul on valitsus otsustanud teise kvartali jooksul tulla välja kärbete ettepanekutega. "See on juba otsustatud, et valitsus hakkab kindlasti kärpima."

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!