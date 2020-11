Seeder: see koalitsioon kooseluseadusega ei tegele

Seeder ütles, et kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmine ei ole jutuks tulnud ja "vaevalt ka arutame. Meil on koalitsioonilepingu sõlmimisel kokku lepitud, et kuna on erinevad seisukohad, siis ei tegele me kooseluseaduse tühistamise ega ka rakendusaktide vastuvõtmisega," ütles Seeder.

Peaministri väidet kommenteeris Seeder, et inimesed võivad ikka arvamust avaldada. Et Ratas võiks hakata rakendusakte seadma opositsionääridega, Seeder välistab.

Ratas ütles täna intervjuus Delfile: "Mulle küll tundub, et järjest rohkem me saame aru, et Eesti ühiskonnas me vajame ka tegelikult kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmist, et see õigusselgus siia tuleks, ja kindlasti see debatt, mis on olnud ka väga paljudes riikides ka selle abieluküsimuse üle, et see debatt selles mõttes läheb edasi." Vaata lähemalt siit.

Kooseluseadus võeti vastu 2014. aastal, kuid rakendusaktid sellele on siiani seadmata.