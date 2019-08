Seeder: pensionireformi tegemine korraga on kõigi huvides

Rahandusminister Martin Helme (EKRE) loodab reformieelnõuga riigikogu ette jõuda sügisel, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

"Ma usun, et me oleme need põhimõttelised lahendused üles leidnud ja kindlasti me saame need sisulised otsused ära teha augustis," rääkis Helme ja lisas, et oktoobris peaks eelnõu parlamenti jõudma.

Üks koht, mille üle valitsuspartnerid arutavad, on see, kas muuta esimese hooga teine sammas vabatahtlikuks ja alles hiljem võtta vastu otsused, mida inimesed seni kogutud rahaga teha saavad.

Riigikogu aseesimees ja erakonna Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ütles, et tema pooldab otsuste tegemist ühekorraga.

"Mina küll arvan, et on kõigi huvides, et see protsess toimuks võimalikult kiiresti ja olulised põhimõttelised otsused võetaks vastu just kohe reformi algul, et inimesed saavad alguses teada, mis neid ees ootab, kui nad oma otsuseid hakkavad langetama," selgitas Seeder.

Sotsiaalminister Tanel Kiik (KE) ütles, et tema hinnangul on kõige tähtsam paika panna sisu ja detailid. Ta lisas, et reformi tehes tuleb paika panna ka erakorraline pensionitõus pensioni esimeses sambas.

Helme sõnul on reformi mõjud nii majandusele kui ka riigikassale positiivsed ja juttu sellest, et muutus toob negatiivseid tagajärgi, ta tõsiselt ei võta.