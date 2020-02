Seeder: maa maksustamise hind ei vasta tegelikule hinnale

“Ei ole veel otsust langetanud ja ei ole ka näinud seda eelnõud, millega riigihalduse minister Jaak Aab praegu tegeleb,” vastas Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder Delfi küsimusele, kas Isamaa toetab plaani teha uus maade hindamine, mis tooks kaasa kõrgema maamaksu.

Seeder märkis, et maade hindamise teemaga on aastaid tegeletud. “Erinevate ministrite ajal on olnud erinevad eelnõud ja metoodikad,” rääkis Seeder.

“Siiamaani ei ole ükski neist rakendunud ja mina ei oska öelda, millise eelnõu, metoodika ja ajaraamistikuga Jaak Aab välja tuleb,” sõnas Seeder.

Vastates küsimusele, kas põhimõtteliselt oleks siiski vaja uut maade hindamist, kuna viimane leidis aset 19 aastat tagasi, 2001. aastal ja suures osas riikides toimub see kindla ajavahemiku järel, tõi Seeder välja kolm probleemi.

“Kõigepealt ei ole 19 aastat kehtivat seadust täidetud. Kehtiv seadus näeb ette, et riigil on kohustus korraline hindamine läbi viia, ja seda lihtsalt ei ole täidetud. See on probleem. Kui seadust ei täideta mingil põhjusel, siis tuleb see ümber vaadata ja muuta. See ei ole jah normaalne olukord,” tõdes Isamaa esimees.

“Teine probleem on see, et maamaks on kohalike omavalitsuste tulu, mis täna jääb omavalitsustel saamata. On vaja lahendada, mismoodi siis sellega jääb ja kuidas saab,” lausus Seeder.

Kolmanda murekohana tõi Seeder välja asjaolu, et maa maksustamise hind ei vasta tegelikule maa hinnale ja turuolukorrale.