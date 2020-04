Seeder leiab, et Ungaris mindi liiga kaugele, Karilaid ja Helme ei näe draamaks mingit põhjust

Eestis oleks Ossinovski sõnul võinud eeldada, et parlament hakkab eriolukorras eriti aktiivselt tööle jälgimaks, et valitsuse meetmed oleksid põhjalikult läbi mõeldud ja proportsionaalsed ning inimeste põhivabadused kaitstud. „Aga meie õnnetuseks on parlamendi juhtide – pean silmas komisjonide esimehi ja parlamendi spiikrit – arusaama kohaselt parlament lihtsalt üks tüütu protseduur, mis tuleb ära teha,” rääkis ta. „Kui on võimalus seda mitte teha, siis võib nende meelest jala sirgu lasta, ja seda me esimestel nädalatel ka nägime – komisjonid jätsid kõik oma istungid ära, selle asemel et ministreid välja kutsuda ja parlamentaarset kontrolli teostada.”

Reformierakonna juht, riigikogu liige Kaja Kallas peab Ungari olukorda väga murettekitavaks. „Autokraatiat ihalevad võimulolijad soovivad kriisi ära kasutada selleks, et oma unelmaid teoks teha,” ütles ta. „See on väga suure ohu märk.”

Kallase hinnangul on ohu märke täheldada Eestiski. „Meie oleme parlamentaarne riik, parlamendi roll on täitevvõimu kontrollida,” rääkis ta. „Parlament peab juhtima tähelepanu sellele, kui otsustega on mööda pandud või tahetakse kriisi kuritarvitada oma unelmate teostamiseks vahenditega, mis ei ole kriisi lahendamisega seotud.” Kallas tõi ühe ohumärgina välja temani jõudnud informatsiooni, et homsel lisaeelarve arutusel tulevad kõne alla aktsiisilangetused, millel ei ole kriisi lahendamisega mingit seost.

Ungaris väljakuulutatud eriolukord on tähtajatu. Alates esmaspäevast valitseb Ungari peaminister Viktor Orbáni riiki dekreetide alusel, parlament enam riigi valitsemises ei osale – just sellise korra kiitis heaks parlament ise kahe kolmandiku häältega heaks.

Välismeedia jälgib Ungaris toimuvat šokeeritult. Juhitakse tähelepanu sellele, et demokraatiast on säärane toimine kaugel. On võetud ka jõulisi seisukohti, räägitud autoritaarsest riigipöördest ning nõutud Ungari väljaviskamist Euroopa Liidust ja NATOst.