Seeder erakonnakaaslastele saadetud kirjas: koalitsioonilepinguta saame oma tegevuses ja sõnumites olla vabad

Selle ühise pingutuse eest tänan kõiki, kes panustasid - meie valitsusdelegatsiooni, Riigikogu liikmeid, nõunikke ja kõiki teisi erakonna liikmeid ning abilisi.

Isamaa on nüüd opositsioonis. Loomulikult on oluliselt suurem võimalus poliitikat kujundada valitsuserakonnana aga parlamentaarses demokraatias on ikka nii, et võimu teostamine vaheldub opositsioonis olekuga. See on meile uus väljakutse aga ka uus võimalus. Me pole enam seotud koalitsioonilepinguga ja saame oma tegevuses ja sõnumites olla vabad ning eristuda ka endistest koalitsioonipartneritest, kellega meid meedias sageli ebaõiglaselt kokku laulatati.

2019. aasta Riigikogu valimistel tegime prognoositust oluliselt parema valimistulemuse ja edukate koalitsiooniläbirääkimiste tulemusena saime valitsuskoalitsiooni. Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioon oli meile ainus võimalus valimislubaduste täitmiseks ja ka ainus võimalus valitsuses olla, sest oravate soov oli liit Keskerakonnaga. See võimaldas meil juba tänaseks ellu viia oma olulisemad valimislubadused ning lükkas kahe aasta võrra edasi Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuse moodustamise. Nüüd viidi see ellu, sest ees seisavad presidendivalimised ning uuel koalitsioonil on valimiskogus suure tõenäosusega vajalikud hääled olemas. Kui neid peaks parlamendis toetama ka sotsid, siis on võimalik järgmine president ära valid ka Riigikogus. Isamaal, sotsidel ja Reformierakonnal kolmekesi ei ole selleks piisavalt hääli ei valimiskogus ega Riigikogus. Selline lahendus, kus Reformierakond ja Keskerakond saavad kahekesi teostada võimu ja ära jagada võimupositsioonid, on võit-võit olukord mõlemale. Reformierakonnale peaministri koht ja Keskerakonnale Riigikogu esimehe koht ning otsustav sõna presidendi valimistel.