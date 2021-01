Seeder ei mõista Kaljulaidi ettepanekut. "Initsiatiiv on ülimalt kummaline ja ei annaks midagi juurde."

"See on väga kummaline initsiatiiv," kommenteeris Seeder Kaljulaidi ettepanekut. Seeder selgitas, et riigikogul pole kuidagi mõistlik panna rahvahääletusele seaduseelnõu, kui juba kehtiv perekonnaseadus määrab abielu vaid mehe ja naise vaheliseks. "Ja panna siis välja eelnõu, mis sätestaks täpselt sama seadust... Mida see juurde annaks?" esitas Seeder retoorilise küsimuse.

Abielureferendum on Seederi sõnutsi siduvam, kuna jaatava vastuse korral ei saaks samasooliste paaride abielusid legaliseerida ilma uue rahvahääletuseta, mille tulemus geiabielud heaks kiidab. "Referendum muudaks õigusruumi ja korda," lisas Seeder.

Isamaa juhi hinnangul pole Kaljulaid kompromiss tegelikult kompromiss. "See on üks mõte, mille kohta ma ei oskagi muud öelda, kui et see on ääretult kummaline mõte. President on asetanud end erakondade kõrvale ja loonud isikliku agenda," rääkis Seeder. Tema sõnutsi ongi abielureferendum kompromiss, kuna kooseluseaduse vastuvõtmisest saadik pole rakendusakte vastu võetud ning kooseluseadus vaid lõhestas ühiskonda. "Selles olukorras ongi kompromiss ja mõistlik pöörduda rahva poole," rääkis Seeder.

Peaminister ja Keskerakonna juht Jüri Ratas ütles, et ei soovi asja praegu kommenteerida. "Läbirääkimised käivad, aitäh," sõnas Ratas. Telefonitoru pole haaranud koalitsiooni kolmas pool - EKRE juht Martin Helme.