„Seal on mingid jalgpalli toetusrühmad ja... no kamoon” – „Tahame tulla välja temaatikaga, mis ärritab paljusid”

Kõige harilikum rühmaga liitumise muster paistab olevat selline: riigikogu kõnepuldist hõigatakse maha, et see või teine rühm on moodustamisel – ja kõik need saadikud, kes tunnevad, et tahaksid sinna mingil põhjusel kuuluda, võivad ühineda. Nõnda ongi riigikogulaste seas hulk nn sarikuulujaid, kes kuuluvad kahekohalise arvuga märgitavasse hulka rühmadesse. Näiteks Isamaa liige Tarmo Kruusimäe, kes on 19 toetusrühma liige. Tema teab täpselt, et juhib viit rühma, ja on aldis kõigi nende tegevusest rääkima.

Kohe hakatakse pilbasteks laskma

Huvi pakub eelkõige Kruusimäe juhitav pere toetusrühm, mis loodi tänavu septembris ja see ületas ka uudiskünnise. Enamiku rühmade tegevuse kajastamine ajakirjanduses loomise teatega muide piirdubki. Aga milleks ikkagi pere toetusrühm – perepoliitikaga hakkas valimiste järele tegelema ju rahvastikuminister Riina Solman ning takkapihta on see Tanel Kiige juhitav sotsiaalministeeriumi oluline valdkond?

Kruusimäe muutub äkki väga salapäraseks. „Me ei tahaks praegu veel kaarte avada,” saab ta üle huulte. „Tahame tulla välja temaatikaga, mis ärgitab ja ärritab paljusid. Nii või teisiti hakatakse kohe pilbasteks laskma.” Põnevus kasvab, aga Kruusimäe valib sõnu: „Me ei soovi, et lastetoetustega tekitaksime uut vaesust. Lastetoetus ei ole ainult toetust spordi- ja huvitegevuseks, vaid ka see, mis on vanematepoolne.” Kruusimäe lubab, et pere toetusrühma algatus saab palju tähelepanu, aga enne, kui sellega avalikkuse ette tulla, peab käsitlus pidamise alla saama. Ja siis võiks juba jõuda ka seadusemuudatuseni, nagu loodab Kruusimäe, kellega koos kuuluvad sellesse pisikesse, vaid kolme liikmega parlamendirühma keskerakondlane Marko Šorin, kes tuli riigikokku volinikuks siirduva Kadri Simsoni asemel, ja EKRE poliitik Urmas Espenberg.

Kruusimäe juhib ka näiteks suitsuvaba Eesti toetusrühma, mille eesmärgiks ütleb olevat vähendada suitsetamise tagajärjel tekkivaid kahjustusi ja passiivse suitsetamise tekitatud kahjustusi, mõelda alternatiivsetele vahenditele. „Eesti on Euroopas tubakasurmadelt kolmandal kohal, aga sotsiaalministeeriumil puudub igasugune tubakapoliitika,” teatab ta. „Sotsiaalministeeriumi ametnikud ütlevad ainult, et jätke maha. Naistel on ka päevade ajal valud, me võime neile ju siis samamoodi öelda, et ärge valutage! Sotsiaalministeeriumis on inimesed, kes ei tea, mida tähendab sõltuvus.” Mismoodi naiste menstruatsioonivalusid ja tubakasõltuvust võrrelda saab, jääb selgusetuks.

Kõigil rühmadel peale e-Eesti toetusrühma ja rahvusriikide Euroopa Liidu toetusrühma on ka esimees, paljudel ka aseesimees või kaks. E-Eesti toetusrühm on esimeheta jäänud põhjusel, et seda juhtinud reformierakondlane Arto Aas lahkus poliitikast, samamoodi tema järel esimeheks asunud reformierakondlane Kalle Palling.

Telefonikõne viib Enn Eesmaa lahkumiseni rühmast

Kummalisem lugu on rahvusriikide Euroopa Liidu toetusrühmaga, mille kutsus kokku praegune välisminister, isamaalane Urmas Reinsalu. Kuni eelmisel nädalal tehtud telefonikõneni oli selle asejuht keskerakondlane Enn Eesmaa, kes oli enda sõnul nõus rühmas osalema ja seda asejuhtima ainult tingimusel, et tema pole selle liider. „Olen väliskomisjoni esimees ja mul on väliskontakte ilma selletagi palju, rohkem kui jõudu kõigega tegeleda,” põhjendab ta. „Ma lihtsalt läksin nendega kaasa.” Ent natukese aja pärast helistab Eesmaa tagasi ja teatab, et loobus nii rahvusriikide Euroopa Liidu rühma aseesimehe kohast kui ka selle liikme staatusest. „Et oleks päris selge: taandasin end sellest täielikult,” teatab ta. Viimaste valimiste järel loodud rühm pole veel kordagi koos käinud ja kuna esimeest pole, siis pole ka teada, kes peaks rühma tegevuse sisuliseks alustamiseks kokku kutsuma.

Rahvusriikide Euroopa Liidu toetusrühm on üks rahvarohkemaid riigikogus: ilma Eesmaatagi on sellel 25 liiget. Tallinna-Helsingi püsiühenduse rajamise toetusrühmal on 21 liiget. Riigikogu naiste ühendusel ja innovatsiooni toetusrühma kuulub 19 inimest, kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühma ja Ida-Virumaa rühma on 18. Kõige pisemate rühmade hulka kuuluvad peale juba nimetatud pere toetusrühma samuti kolme liikmega toidupanga toetusrühm ja kosmosevaldkonna toetusrühm. Viieliikmelised on Järva- ja Viljandimaa, Eesti autorite, lairibavõrgu, Mulgimaa, Pärnumaa ja Tiibeti toetusrühm. Oluline on märkida, et selles loos käib jutt ainult riigikogu toetusrühmadest, mis sünnivad teemapõhiselt, ja mitte parlamendirühmadest, mis keskenduvad Eesti suhetele mõne teise riigiga. Nii mõnigi saadik oma jutus riigikogu toetusrühmadel ja parlamendirühmadel vahet ei tee. Parlamendirühmi on riigikogu kodulehe andmetel 60.

