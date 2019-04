SDE naiskogu toetab sotside uue juhi kandidaatidena Riina Sikkutit ja Katri Raiki

Erakonna juhi kohale näeb naiskogu sobilikena kas endist tervise- ja tööministrit Riina Sikkutit või endist siseministrit Katri Raiki, kuid kumbki pole oma kanditatuuri veel kinnitanud.

Aseesimeestena näeb naiskogu riigikogu liikmeid Heljo Pikhofi ja Helmen Kütti ning naiskogu esindajana uues juhatuses Eve Kislovit, teiste juhatuse liikmetena Merike Metstaki, Kai Tammelat, Piret Dahli, Marianne Mikkot.

“Seisame Eestis silmitsi suure majandusliku ebavõrdsuse, suhtelise vaesuse, omastehooldajate koormuse ja sotsiaalse tõrjutusega - need on murekohad, millega tuleb tegeleda ja näeme, et sotsiaaldemokaatlikul erakonnal on uue juhi eestvedamisel inimeste elu ja toimetuleku parandamisel oluline roll,” ütles naiskogu presiden Elle Pütsepp.

Naiskogu Kadri asutati 1996. aastal. Ühenduse eesmärk on edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust ning Eesti ärksate naiste potentsiaali kasutamist ühiskonnas.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna üldkogu valib uue esimehe 9. juunil Tartus.