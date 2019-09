SAVISAARE PROTSESS | Tuulbergi kaitse sõnul läks väidetav altkäemaksuraha hoopis purjetamise jaoks

Süüdistuse kohaselt võttis andis Tuulberg Tallinna linnapeana töötanud Savisaarele 50 000 eurot sularahas, et Savisaar aitas Tuulbergi Kultuurikatla ühe hankeprobleemi lahendamisel. Kaitse versiooni kohaselt läks Tuulbergi väljavõetud raha hoopis purjetamiseks.

Sepp ütles, et teda ja Tuulbergi seob ühine huvi purjetamise vastu. Tuulberg on tipptasemel purjetaja, kes on võitnud mitmeid tiitleid.

2014. aasta lõpus tekkis Sepal ja Tuulbergil plaan osaleda 2015. aasta Barcelona purjetamise maailmameistrivõistlustel. Selle jaoks oli vaja raha, mistõttu Tuulberg andis Sepale sularahas 50 000 eurot.

Sepp ütles, et ka teised purjetamistiimide liikmed maksavad oma osalustasu meeskondades üsna tihti sularahas.

Sepp selgitas, et sularahas makstakse reeglina purjekate rendiraha ja deposiidid. Sularahas ja ilma lepinguteta toimuvad need tehingud seetõttu, et purjekate omanikud ei soovi nende tehingute jäädvustamist. Võistluskõlbulikud purjekad on reeglina kõik selliste omanike käes, kes ise ka purjetavad nendega. Purjekate rentimine toimub elukutseliste purjetajate omavaheliste suhete põhjal. Avatud renditurul kättesaadavad purjekad pole võistluste jaoks piisavalt head.

Täna käis tunnistusi andmas ka Aleksander Tammert, kes oli 2014. aastal spordiseltsi Kalev tegevjuht. Tammert kirjeldas, kuidas Tuulberg aitas korraldada novembris 2014 kohtumist Savisaarega, et arutada Kalevi keskstaadioni detailplaneeringut. Planeering oli menetluses, aga oli toppama jäänud ja sellega edasiliikumiseks sooviti Savisaare abi.