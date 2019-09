SAVISAARE PROTSESS | Tunnistusi andnud Aivar Tuulberg: olen professionaalne linnaga kohtuskäija

Tuulberg ütles, et kirjeldas novembris 2014 toimunud kohtumisel tõesti Savisaarele probleemi hankega. Antifire Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tafrixiga oli tema sõnul seotud ehitusvaldkonnas väga halva mainega Olavi Iisrael, kelle firmadega oli ka varasemalt olnud palju probleeme. Tuulberg võrdles Iisraeli avalikkuses tuntud praakehitaja Facioga. Praeguseks on Iisraeli kunagised firmad Tuulbergi sõnul juba kõik likvideerunud.

Tuulberg ütles kohtumisel Savisaarega, et Tallinna linn on selle hankega suures hädas. Päev varem oli Tuulbergi firma kaevanud hanke riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO). "Iga ehitaja võitleb oma leivatükki pärast ja kui teame, et meil on õigus, siis läheme lõpuni välja," lausus Tuulberg Savisaarele. Kohtuskäimine oleks venitanud Kultuurikatla valmimist. Kuna osa rahast tuli EASist, oleks tekkinud linnal oht, et EAS hakkab oma raha tagasi nõudma.

Tuulberg ütles, et tema firmale poleks hanke venimine probleeme tekitanud, sest ta oleks kogu raha linnalt kohtu kaudu välja nõudnud.

"Olen täiesti professionaalne linna kohtusse kaebaja. Probleem on selles, et ei tahtnud olla lapsehoidja sellistele meestele nagu Olavi Iisrael. See oleks pauguga lõhki läinud," ütles Tuulberg.

Tuulberg kahtles, kas Savisaar oleks üldse saanud kuidagi lubamatult teda aidata. Riigihangetel tuleb väga korralikult dokumente vormistada, sest kaotajad vaatavad väga hoolega kõik dokumendid üle ja võimalusel vaidlustavad alati. Ka Rand ja Tuulberg kaebab võimalusel oma kaotused alati VAKOsse.

Aivar Tuulbergi süüdistus

2014. aasta novembris pöördus Aivar Tuulberg Tallinna Linnavalitsuses linnapea töökabinetis toimunud kohtumise käigus Edgar Savisaare poole palvega korraldada Kultuurikatla hoonesiseste kommunikatsioonisüsteemide/võrkude ehitushankest ühispakkujate Antifire Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tafrix pakkumuse kõrvaldamine, misläbi saaks SA Tallinna Kultuurikatel tunnistada edukaks ning sõlmida hankelepingu ühispakkujatega OÜ Astlanda Ehitus ning Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS, mille üheks omanikuks oli Aivar Tuulberg ise.

Savisaar nõustus Tuulbergi palve täitma ning andma vastavasisulised juhised Tallinna Ettevõtlusameti juhataja ning SA Kultuurikatel nõukogu esimees Kairi Vaherile, misjärel esitaski 17.11.2014 SA Tallinna Kultuurikatel Riigihangete Vaidluskomisjonile koopia SA Tallinna Kultuurikatel juhatuse liikme Väino Sarneti käskkirjast, millega kõrvaldati ühispakkujad Antifire OÜ ja OÜ Tafrix hankemenetlusest. 16.12.2014 sõlmiti SA Tallinna Kultuurikatel ja Aivar Tuulbergi seotud ettevõtete vahel hankeleping kogumahus 3 146 664,15 eurot (lisandub käibemaks). Vastutasuna andis Tuulberg Edgar Savisaarele vara kokku summas 80 000 eurot, esmalt 50 000 eurot ning hiljem 30 000 eurot.