SAVISAARE PROTSESS | Tunnistusi andnud Aivar Tuulberg: kapo üritas mind enne ülekuulamist mõjutada

Tuulberg ütles, et kirjeldas novembris 2014 toimunud kohtumisel tõesti Savisaarele probleemi hankega. Antifire Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tafrixiga oli tema sõnul seotud ehitusvaldkonnas väga halva mainega Olavi Iisrael, kelle firmadega oli ka varasemalt olnud palju probleeme. Tuulberg võrdles Iisraeli avalikkuses tuntud praakehitaja Facioga. Praeguseks on Iisraeli kunagised firmad Tuulbergi sõnul juba kõik likvideerunud.

Tuulberg ütles kohtumisel Savisaarega, et Tallinna linn on selle hankega suures hädas. Päev varem oli Tuulbergi firma kaevanud hanke riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO). "Iga ehitaja võitleb oma leivatükki pärast ja kui teame, et meil on õigus, siis läheme lõpuni välja," lausus Tuulberg Savisaarele. Kohtuskäimine oleks venitanud Kultuurikatla valmimist. Kuna osa rahast tuli EASist, oleks tekkinud linnal oht, et EAS hakkab oma raha tagasi nõudma.

Tuulberg ütles, et tema firmale poleks hanke venimine probleeme tekitanud, sest ta oleks kogu raha linnalt kohtu kaudu välja nõudnud.

"Olen täiesti professionaalne linna kohtusse kaebaja. Probleem on selles, et ei tahtnud olla lapsehoidja sellistele meestele nagu Olavi Iisrael. See oleks pauguga lõhki läinud," ütles Tuulberg.

Tuulberg kahtles, kas Savisaar oleks üldse saanud kuidagi lubamatult teda aidata. Riigihangetel tuleb väga korralikult dokumente vormistada, sest kaotajad vaatavad väga hoolega kõik dokumendid üle ja võimalusel vaidlustavad alati. Ka Rand ja Tuulberg kaebab võimalusel oma kaotused alati VAKOsse.

Tuulberg: kapo proovis mind mõjutada

Oma tunnistuse lõpus rääkis Tuulberg sellest, kuidas kaitsepolitsei üritas teda mõjutada Savisaare vastu tunnistusi andma. Kui Tuulberg 22. septembril 2015 Tartu maanteel kinni peeti, hoiti teda kinni, kuni Tartu poolt jõudis kohale üks tema tuttav, kaitsepolitsei kõrge ametnik.

Tuulbergile näidati dokumenti selle kohta, et teda kahtlustatakse Kultuurikatla hanke võitmiseks Savisaarele 50 000 euro suuruse altkäemaksu andmises. Samal päeval otsiti läbi tema kontor ja elukoht Tartus. Imestama pani Tuulbergi, miks otsiti ta kodu läbi narkokoertega. "Minu põlvkonna mehed patustavad pigem viinapudeliga," ütles Tuulberg.

Öö veetis ta arestimajas. Hommikul kell 10 pidi algama ta ülekuulamine, aga tema tuttav kõrge kapo ametnik ütles, et Tuulbergi advokaat Indrek Leppik jalutab Tartu linna peal ja nad võiks niisama natuke juttu rääkida.

"Siis mind töödeldi vaimselt, et Savisaar on mõjuagent, kõik tõendid on olemas," ütles Tuulberg. Kapo mees lubas talle pääsemist väiksema karistusega ja ütles, et karistus tuleb niikuinii, aga muidu saab ta suurema. "Tubli tunni aja pikkune surve. Ei tea, millele tuttav ametnik lootis," ütles Tuulberg. Kuna ta oli kursis, et asi on Kultuurikatlas, teadis ta, et karta pole tal midagi. Ta ei kavatsenudki survele alluda. "Aga miks ma peaks?" küsis ta.

Peale seda vestlust tuli Leppik, toimus ülekuulamise, mille käigus ei soovinud Tuulberg tunnistusi anda. Siis öeldi Leppikule, et ta saab koju sõita. Tuulberg tahtis arestimajja sõita oma saapapaelte ja vöö järele, aga sõit läks hoopis Ülenurme lennuväljale, kust piirivalve Agusta kopteriga sõideti Ruhnu saarele, kus otsiti läbi tema maakodu.

Seejärel istuti kopterisse tagasi ja lennati Tallinna lennujaama. "Väga vahva reis oli," kiitis Tuulberg kopterisõitu. Tallinnas otsiti läbi korter, kus ta Tallinnas töötades elas, samuti selle parkimiskoht. Sadamas otsiti läbi tema kaks sportjahti, mõlema nimeks Katariina II. Sellest kõigest tema advokaati ei informeeritud. Siis oli minek tagasi lennujaama ja lennati tagasi Tartusse. "Tehti öise lennu harjutusi, sain kõrvaklapid ja sain natuke vestlusest osa võtta. Väga huvitav oli," ütles Tuulberg. Kapo Tartu kontoris vormistati tema vabastamine ja uurija viis ta viisakalt koju.

"Olen nõus, et sellel asjal on poliitiline maik juures," ütles Tuulberg kogu protsessi kohta.

Prokurör Taavi Perni küsimustele vastates pidi Tuulberg aga nentima, et ta ei avaldanud kaitsepolitsei ametnikuga rääkides soovi, et Leppik jääks temaga, sest ta tundis kaitsepolitseinikku. Ühtegi hilisemat teadet ta mõjutamiskatse kohta ei teinud.

Tänase kohtupäeva lõpus andis Pern kohtule üle uue tõendina ka telefoni kõneeristuse, millel olid kajastatud ka telefoni asukohaandmed. Need kinnitavad Perni sõnul, et Tuulberg liikus 9. detsembril 2014 sellistes kohtades, et ta ei saanud Mati Sepale sularaha üle anda.

Aivar Tuulbergi süüdistus

2014. aasta novembris pöördus Aivar Tuulberg Tallinna Linnavalitsuses linnapea töökabinetis toimunud kohtumise käigus Edgar Savisaare poole palvega korraldada Kultuurikatla hoonesiseste kommunikatsioonisüsteemide/võrkude ehitushankest ühispakkujate Antifire Tuleohutuslahendused OÜ ja OÜ Tafrix pakkumuse kõrvaldamine, misläbi saaks SA Tallinna Kultuurikatel tunnistada edukaks ning sõlmida hankelepingu ühispakkujatega OÜ Astlanda Ehitus ning Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS, mille üheks omanikuks oli Aivar Tuulberg ise.