Savisaare protsess: miljonär Kunman ei osanud öelda, kas varem ta tütrele kuulunud maja uus omanik on ta elukaaslane

Peale ehituse peatamist ei soovinud Kerstin Kunman enam selles kohas elada. Maja müüdi Marika Lehtlale, kes aga ei hakanud viima seda ehitusloaga kooskõlla, vaid protsessis linnaga, et saaks poolikut maja edasi ehitada. Praeguseks on maja juba kolmanda inimese nimel, ent Lehtla kasuks on hüpoteek.

Kui Arumaa käis kohtus, rääkis tema, et Lehtla on Vello Kunmani elukaaslane. See tunnistus sidus Vello Kunmani Sihi tänava majaga võibolla rohkem, kui too soovis. Igatahes ei suutnud täna Kunman anda selget vastust prokurör Taavi Perni küsimusele, kas tal on Lehtlaga ka isiklik suhe.

"Rome rääkis, et elukaaslane. Mina ei arva niimoodi, aga kohtus on see kõlanud," andis Kunman segasevõitu vastuse.

Kohtunik Anne Rebane imestas selle peale, et Kunman peaks ju ise kõige paremini teadma, kes Lehtla talle on.

"Minul ei ole konkreetset vastust. Ta on Silikaadi juhataja abi, aga on ka muud suhted. Vahel käime kohvikus, vahel komandeeringus. Ma ei saa öelda, et on elukaaslane, aga ei saa ka öelda, et ei ole. Rome kõrvalt nägi, et elukaaslane. No mida ma saan teha," rääkis Kunman.

Pern jätkas pinnimist ja uuris, kas tal siis on lähedased töövälised suhted Lehtlaga?

"Inimesel, meesterahval on rohkem tundeid naisterahva vastu, mis pole ise juhitavad, see käib teistmoodi. Meeste vastu mul on aga küll tundeid pole," järgnes uus segasevõitu vastus Kunmanilt.

Kohtunik üritas ebaselget olukorda kokku võtta järgnevalt: "Teil kui meesterahval on Marika Lehtla vastu mittejuhitavad tunded?" Kunman vastas, et on 25 aastat Lehtlaga koos töötanud.

Kunman rääkis samuti, et raha maja ehitamiseks tuli temalt.

Täna oli Vello Kunmaniga kohtus kaasas ka tema vend Leo Kunman, kes on hiljuti pensionile läinud kurikuulus ekskohtunik. Ühe korra üritas Leo Kunman saalist midagi seletada, aga kohtunik palus saalis tasa olla.