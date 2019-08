SAVISAARE PROTSESS | Kofkini sõnul palus ta Savisaarel mitte ametnikke mõjutada, vaid kontrollida ametnike tööd

Kofkin meenutas, et ühisettevõte oli tollasele ENSV Ministrite Nõukogule oluline, seda arutati ministrite tasemel ja sooviks oli leida võimalikult esinduslikud müügikohad. Kofkin viidi ühte Raekoja platsi ääres asuvasse keldrisse, mis haises mädanenud kartuli järele ja öeldi, et sinna võiks rajada jäätisekohviku.

Selleks, et sinna oleks võimalik rajada jäätisetootmise ruumid, tuli keldri kogu vana sisustus seinteni maha lõhkuda ja täielikult uuega asendada, et luua jäätisetootmiseks vajalikud steriilselt puhtad ruumid.

Paljud ehitusmaterjalid tuli tuua välismaalt, sest nõukogude aja lõpu Eestist polnud piisavalt kvaliteetseid materjale võtta. Kokku investeeris ta ruumide remonti 500 000 dollarit, meenutas Kofkin. Järgnevatel aastatel varises aga kommunism kokku, konkurents tihenes ja Kofkini äride kasumlikkus vähenes. Samuti tahtis linn just tema korralikult remonditud ruumidesse rajada oma infopunkti ja mõned linna teistes kohtades asuvad, samuti remonditud ruumid võeti talt lihtsalt käest. Nüüd tahtis ta kindel olla, et ta Raekoja platsi ruumidega midagi ei juhtuks, rääkis Kofkin.

Ta ütles, et 2014. aastal Savisaarega kohtudes oli rendilepingu pikendamise taotlus juba sisse antud. Ta oli oma vanale sõbrale Savisaarele korduvalt rääkinud ebaõiglusest, mille ohvriks oli ta varem langenud ning ta ei soovinud selle kordumist.

"Ma tuletasin talle meelde, et tahan 10-aastast, et ei peaks iga kord värisema. Midagi halba ma selles ei näinud. Ta teadis, et olen investeerinud ja vaeva näinud," rääkis Kofkin kohtus.

Kofkin eitas igasugust vahetustehingut Savisaarega, sest Savisaar on tema sõber ja ta ei soovinud sõbrasuhteid ära kasutada. "Mu soov oli, et ta kontrolliks, et ametnikud ei korraldaks midagi, mis ei ole korralik," lausus Kofkin.

Väiteid sellest, et Hispaanias puhkuse kinnimaksmine oli rendilepingu pikendamise tingimus, nimetas Kofkin absurdiks.

Kofkin sai oma kümneaastase rendilepingu pikenduse ja sügisel sõitis Savisaar Kotkaga Hispaaniasse. Üheks küsimuseks kohtus oli täna, kes siis tegelikult maksis Savisaare hotelli ja meditsiiniprotseduuride eest.

Kofkin ütles, et Savisaar andis enne reisi talle 1500 eurot sularahas, et Kofkin korraldaks hotelli reserveeringu. Kuna hotellist jäi raha üle, maksis ülejäägi eest Kofkin kinni ka meditsiiniprotseduurid Buchingeri kliinikus.

Väga palju ta selle reisi ajal Savisaare ja Kotkaga kokku ei puutunud. "Nad olid nagu armunud noor paar, neil oli üksteisega tegemist, kolmandat polnud sinna vajagi," lausu Kofkin.

Loe veel

Täna andis tunnistusi ka Kofkini autojuht Stanislav Andrejev, kes lausus, et tema pani Savisaarele hotellikoha kinni ja sõidutas Savisaart Hispaanias Kofkinile kuuluva autoga. Andrejevi sõnul sai ta raha Kofkinilt, kes oli oma sõnul saanud selle Savisaarelt.