Savisaare protsess: Keskerakonna asi eraldati, menetlus Hillar Tederi üle lõpetati

Täna hommikul tunnistusi andnud Teder ütles, et laenas enne 2015. aasta riigikogu valimisi Paavo Pettai firmale Midfield raha, et see saaks Keskerakonnale reklaame osta. Tederi huvi oli Tallinna linnaga Kadriorus maad vahetada.

Teder tunnistas kohtus, et Savisaare juures lepiti kokku altkäemaksu andmises.

Tederi tunnistuse valguses palus prokurör Taavi Pern süüdistuse Tederi asjas lõpetada oportuniteediga. Teder peab tasuma riigi tuludesse 200 000 eurot.

Samuti tegi kohus täna otsuse eraldada sellest kohtuprotsessist samuti kohtu all oleva Keskerakonna episood. Keskerakond tahab prokuratuuriga kokkuleppele minna, asja hakkab arutama teine kohtukoosseis.