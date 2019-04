Säutsupääsuke Keiti Vilms on hädas bürokraatiaga, kulka nõuab temalt valesti täidetud avalduse tõttu tagasi 2000 eurot

"Vastne kultuuriminister ütles, et kultuuriasutustes on bürokraatiat palju. NÕUS. Jagan just maid kulkaga, kes nõuab 2000€ toetust tagasi, kuna ma ei osanud õigesti aruannet täita (tegin seda esimest korad elus) + ametnik kasutab suhtlemisel ähvardavat tooni. Nutt tuleb peale," vahendas ta säutsuga.

Olukord sai Vilmsi jaoks siiski positiivse lahenduse, sest nagu ta ise uue säutsuga vahendab, et pärast kahepäevast asjaajamist ja jändamist sai ta siiski 2000 eurot endale jätta ning valesti täidetud aruande osas pigistati silm kinni.

"0 min tagasi sain lõpuks joonde, aga kaks päeva oma valutava kuklanärviga (kulkanärviga hehe) seda asja ajanud, jaburuse piirides. Just eriti need ametnikud seal peaksid arvestama loomeinimese hella tundeilmaga ja suutmatusega seaduseid õigesti täita. Aga seks puhuks asi aet," säutsus Vilms.