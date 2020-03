Saue vallas avastati kooliõpetajal koroonaviirus

Kooli direktor kinnitas Delfile, et õpetaja enesetunne halvenes vastu neljapäeva hommikut ja hommikul teavitas ta kohe sellest ka direktorit. Päev varem, kolmapäeval, oli õpetajal olnud väga lühike koolipäeva ja pikemaid kokkupuuteid ka kolleegidega polnud.

"Võtsin neljapäeval pärast teadasaamist ühendust perearsti nõuandeliiniga, kus öeldi, et erimeetmeid tarvitusele võtta pole vaja. Kutsusin siiski kokku kogu koolipere, töötajad ja õpilased, ja andsin neile väga selgelt teada, kellel see kahtlus on. Samuti lisasime ohust üldisemalt teate kodulehele ja e-kooli," kirjeldab kooli direktor samme, mis ette võeti.

Järgmisest päevast, möödunud reedest oli kogu kool koduõppel.

Sündmus tekitas osaliselt meelehärmi lapsevanemates, kellest direktori hinnangul mitukümmend saadeti pärast nii kooli kui valla kodulehel teate avaldamist töölt koju karantiini.