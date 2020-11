Sarnaselt Reformierakonnale ei kiirusta sotsid Repsi umbusaldama. "Ootame korruptsioonikomisjoni otsust"

"See on selge, et Mailis Reps ei ole ministrina tema kasutusse antud vara ja inimestega korrektselt ringi käinud, aga ootame, et korruptsioonivastane erikomisjon saaks oma sõna öelda. Vastavalt sellele kujundame oma seisukoha," ütles Saar.

Ta sõnas, et sotside fraktsioon koguneb esmaspäeval, et Repsi kaasust ja oma võimalikke samme arutada. "Praegu on vara midagi umbusaldamise kohta öelda, sest me ei olegi seda veel arutanud," ütles Saar.

Reformierakonna esimees Kaja Kallas nentis täna samuti, et erakond ei ole Repsi umbusaldamist arutanud. Kui aga EKRE peaks vastava avalduse tegema, siis tuleb Reformierakond sellega Kallase sõnul kaasa. Nimelt teatas Mart Helme täna, et Repsi umbusaldamisel oleks EKRE fraktsioonil võimatu Repsi toetada.

Komisjon kohtub detsembri alguses

Korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik ütles, et kavatsevad Repsi kaasust kindlasti arutada ja ettevalmistused kohtumiseks on juba alanud.

"See kõik ei näe hea välja, aga ootame prokuratuuri seisukoha ära. Praegu ei ole meil kavas erakorraliselt kohtuda, vaid vaba aeg Repsi tegude arutamiseks on ülejärgmisel nädalal," sõnas Raik.

Prokuratuur teatas eile, et neilt on küsitud hinnangut nii haridusministri käitumise kohta ametiauto ja autojuhi kasutamisel kui ka Õhtulehe ajakirjanike käitumise kohta ministri kasutuses olevate sõidukite ja autojuhi liikumise jälgimisel.

Riigiprokuratuuri avalike suhete juht Kaarel Kallas ütles Defile, et prokuratuur kujundab neis asjus seisukoha järgmisel nädalal.