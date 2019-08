SAPTK läheb Tarandi asjas prokuratuuri vastu ringkonnakohtusse

Seejärel esitas SAPTK-i juht Vooglaid Põhja ringkonnaprokuratuurile avalduse kriminaalmenetluse alustamiseks, kuid ringkonnaprokuratuur ei näinud selleks alust.

Samasuguse otsuse tegi ka riigiprokuratuur.

Riigiprokuratuur: vara enda kasuks pööramine vajab manifesteerimist

Vooglaid süüdistab Tarandit võõra vara omastamises, mis paragrahvi 201 järgi seisneb võõra vara ebaseaduslikult enda või kolmanda isiku kasuks pööramises. Riigiprokuratuuri määruses seisab, et vara enda kasuks pööramine vajab manifesteerimist ning antud juhul ei esine Tarandi käitumises talle topelt üle kantud 2000 euro omastamise manifesteerimist: Tarand on läbi kaitsjate kirjalikult kinnitanud raha tagastamist ning Õhtulehes ka avaldanud, et peale selgituste saamist tagastab raha.

Riigiprokuratuuri määruses seisab, et nimetatud selgituse saamine ei ole otsitud põhjus, vaid selle on tinginud SAPTK-i poolt 23. mail tehtud ülekande selgitus, mille teksti "Paljude Objektiivi lugejate annetus Mart Riebergi ja Meelis Osa toetuseks" on võimalik mitmeti tõlgendada, lisaks puuduvad andmed, et nimetatud summa oleks omastatud, kulutatud või ära raisatud, samuti ei ole Tarand kinnitanud, et ta on 2000 euro uus omanik.

Tarandi väljaütlemist ERR-i portaalis ("Kui kõigeväeline Jumal on otsustanud õndsa Varro käe läbi minu kontole raha asetada, siis ma mitte ei lükka seda kiuslikult tagasi, vaid võtan tänumeeles vastu") ei pea riigiprokuratuur tõsiseltvõetavaks manifesteerimistahte avalduseks, vaid retooriliseks kalambuuriks, millega Tarand ei kuuluta ennast raha omanikuks.

Määruses seisab, et ilmselt soovib Tarand raha tagastamist teha tülikaks raha omaniku poolt tsiviilmenetluse käivitamisele suunamisega, nimetatud asjaolud aga ei ole aluseks kriminaalmenetluse alustamiseks.

Loe veel

Vooglaid ütles BNS-ile, et prokuratuur ignoreeris keskse tähtsusega tõsiasja: Tarand lubas oma esindajate saadetud e-kirjas SAPTK-ile liigselt saadud raha tagasi kanda, kuid pole seda siiani teinud.