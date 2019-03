Samost nõudmisest "karistada" ERR-i ajakirjanikke: see on kohatu

"ERR-i ajakirjanikud on tegutsenud parimaid ajakirjanduslikke standardeid jälgides ja minu meelest piisavalt hästi," lausus Samost.

Ta jätkas: "Ükskõik milliste poliitikute poolt ajakirjanike eetrist kõrvaldamise või karistamise nõudmine - eriti kui see poliitik on veel ringhäälingunõukogu liige - on kohatu,".

Uurides Samostilt, kas midagi on muutunud ka toimetuse töös, siis vastas mees eitavalt. "Toimetuse töös midagi ei muutu," lõpetas ta.

Sel nädalal saatis Martin Helme, kes on ringhäälingunõukogu liige, nõukogule kirja, milles nõuab EKRE suhtes kriitiliste ajakirjanike karistamist. "Kas juhatus kavatseb taas, nagu tavapäraselt, käsi laiutada ja öelda, et ups, proovime tulevikus paremini. Või on plaanis oma totaalset kallutatust ja ebaprofessionaalsust demonstreerinud töötajad eetrist maha võtta?" kirjutas Helme.

ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann ütles eile Delfile, et Helme nõudmine tuleb arutelualla 9. aprillil.

Eile õhtul esines Mart Helme "Esimeses stuudios", et ERR-is on ajakirjanikke, kes pole tema väitel olnud neutraalsed ning on olnud agressiivsed.