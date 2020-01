Samost: nimetamiskomitee politiseerimine on selle valitsuse halvim otsus

"Ütleksin, et see on selle valitsuse kõige kahetsusväärsem samm kaheksa kuu jooksul üldse. Seni on olnud küll piinlikku retoorikat, aga nii halba otsust pole olnud," rääkis Samost pühapäevases poliitikasaates "Samost ja Sildam", vahendab ERR-i uudisteportaal.

Teine saatejuht Toomas Sildam lisas, et ilmselt soovib koalitsioon saada oluliselt suuremat kontrolli riigifirmade nõukogude üle, kui apoliitilise nimetamiskomiteega oleks võimalik.

Valitsus kinnitas lõppeval nädalal rahandusminister Martin Helme (EKRE) ettepanekul nimetamiskomitee neli uut liiget järgmiseks kolmeks aastaks, kellest Helme ettepanekul sai ametisse EKRE liige Argo Luude ning justiitsminister Raivo Aegi (Isamaa) ettepanekul Isamaa liige Reet Roos. Uued liikmed on ka Eesti Tööandjate Keskliidu ettepanekul Toomas Tamsar ning majandus- ja taristuministri Taavi Aasa (Keskerakond) ettepanekul Kaido Padar.

Saatejuhid viitasid, et ehkki nimetamiskomiteesse sobilike inimeste juures on rõhutatud laitmatu renomee vajalikkust ja huvide konflikti puudumist, on mõlemal poliitilisel kandidaadil sellega probleeme.

"Siin on väärtuspõhiselt tehtud selge samm tagasi. Kusjuures samade erakondade poolt, kes kolm aastat tagasi nimetamiskomitee lõid," tõdes Samost, viidates tollase rahandusministrile Sven Sesterile (Isamaa, siis IRL).