Salapärane allikas lekitab Toila lähedal merre reostust

Politsei- ja piirivalveameti laev ja seirelennuk on aprilli lõpust saati märganud Narva lahes merereostuset, samuti on reostuse fikseerinud EMSA satelliit, teatas PPA. Reostusallika tuvastamiseks, lokaliseerimiseks ja likvideerimise korraldamiseks kaasati merevägi ja keskkonnainspektsioon, samuti on PPA palunud abi veeteede ametilt.

Alates 23. aprillist on Narva lahest kümnekonna kilomeetri kaugusel Toilast põhja pool fikseeritud mitmel järjestikusel nädalal merereostus. PPA reostustõrje vanemspetsialist Tauno Mettis ütles, et reostusest võeti proov, mis anti edasisteks uuringuteks üle keskkonnainspektsioonile. „Keskkonnainspektsiooni proovi alusel on fikseeritud, et tegemist on raskekütteõliga, mis ilmselt pärineb merepõhjast. Mereväe tuukrid on merepõhjas käinud, kuid täpset reostusallikat ei ole seni tuvastatud,“ ütles Mettis.

„Hetkel teeme tööd selle nimel, et välja selgitada reostusallikas, misjärel saame langetada otsused, mil viisil on võimalik reostus lokaliseerida ja likvideerida,“ selgitas Mettis. PPA on saatnud ametiabi taotluse veeteede ametile eesmärgiga saada ja paigaldada piirkonda õlitõkkepoomid, millega on võimalik absorbentainega likvideerida piirkonnast lekkiv naftareostus. „Selleks, et selgeks teha reostuse tegelik päritolu, tellime vraki ja merepõhja täiendavad uuringud,“ lisas vanemspetsialist.

Mettis kinnitab, et hetkel elanikele ohtu ei ole, kuid kui piirkonda paigaldatakse õlitõkkepoomid, siis tuleb merel liigeldes olla ettevaatlik.

Piirkonnas on toimetamine ohtlik, kuna merepõhja sügavus on seal üle 35 meetri ning piirkonnas on erinevaid sõjalaevade vrakke ja neil pärinevaid ohtlikke lõhkekehi. Seetõttu otsitakse muuhulgas ka erinevaid võimalusi, kuidas kõige ohutumalt reostustõrje töid teostada.