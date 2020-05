Saku Suurhalli kuu aega hoitud saladus: kui ametkonnad lubavad, avatakse täna suur välikino

Suurhalli tegevjuht Tarmo Hõbe selgitab, et koostöös Forum Cinemas'iga on plaanis avada seal Baltimaade suurim katuse all asuv välikino.

"Märtsi lõpust alates on olnud plaan tegema hakata autokontserte ja -kino," sõnab Hõbe. Esimene kontsert on plaanis järgmisesse nädalasse ning hakkaks igal nädalal toimuma.

Esimesele kinoseansile võiks aga pääseda juba sel nädalavahetusel. Võimalus pileteid osta peaks avanema lähitundidel.

"Täna oli esimene proovifilm," ütleb Hõbe. Mis film, ta täpselt ei tea, kuid kinoprogramm peaks tulema täpselt selline, nagu Forum Cinemas'i tavapärane kava. Kuna ka ilm ja päike mängib oma rolli, siis päris keset päeva filme näitama ei hakata, kuna valgus paistaks liiga palju ekraanile. Ent ühes päevas saab näidata viis korda filme küll.

Ettevalmistused suurhalli platsil Delfi lugeja

Hõbe kirjeldab, et Saku Suurhalli taha tuleb Baltimaade suurim varikatusega välikino ning ka suurim ekraan - pindalaga 29 korda 8,5 meetrit. Platsile mahub 62 autot ja pilet hakkab maksma 19 eurot ja 50 senti ühe auto kohta. Sooduspilet saab olema kaks eurot odavam.

"Kui on näiteks neli-viis inimest auto kohta, siis tuleb pilet odavam, kui tavaliselt kinos käia," sõnab Hõbe. Kes tahab, võib ta sõnul autoga ka oma toidu sisse smugeldada, kuid ka välikinos on kõik võimalused osta popkorni või sõita mööda suurest toidutelgist Rocca al Mare keskuse kõrvalt ja sealt süüa soetada.

"Loodame täna paika saada," sõnab Hõbe lootusega, et esimene seanss õnnestub juba tunni ajaga välja müüa. Ametkondadelt oodatakse veel ta sõnul viimast rohelist tuld.

Hõbe räägib, et ametkonnad on projektist heas mõttes erutunud. "Nad on väga koostöövalmis. Mõtlevad kaasa, annavad soovitusi. Kõigi jaoks on see ju ikkagi uus asi," kirjeldab ta head koostööd.