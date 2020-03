Saksamaale lõksu jäänud eestlased tuuakse ära Romantikaga

Ülejäänutele jäi võimalus vaid Rootsini või Leeduni laevaga minna, et sealt siis kodupoole sõita.

Pettunud eestlased, kes piirile aeti, noomisid Reinsalut viimase sotsiaalmeedia seinal. Seal tuuakse välja kannatused ja katsumused, mis neid seal tabanud on.

Saksa-Poola piiril olijate sõnum ministrile muutmata kujul Hr Reinsalu. 70 eestlast on Oderi silla peal hetkel lõksus, kuna teie kutsusite meid siia. Inimesed on mitu ööd magamata, söömata, väsinud, näljas, janus, nõrgad. Palun võtke üks neist uutest Saaremaa praamidest ja saatke see meile järgi. See peaks olema valitsusele kontimööda ülesanne. Palun tehke mõned kõned, ja aidake meid välja sellest olukorrast kuhu te meid pannud olete. Siin on naised ja väikesed lapsed. Kamba peale maksame selle reisi kinni ja jõuame õnnelikult koju, kus saame ennast isoleerida ja välja puhata.

Peaminister Jüri Ratas ütles täna hommikul pressikonverentsil, et tekkinud olukord ei ole siiani lahendust saanud, kuid üks võimalus on veel õhus.

"Praegusel hetkel kaalume erimeedet, et kaaluda oma transpordi viimist Saksamaale, et inimesed saaksid tulla. Lähitunnill peaksime lõpliku otsuse ka langetama," ütles Ratas.

Välisministeerium ei ole kaalutavat otsust veel täpsemalt kommenteerinud.

Reinsalu ütles kell 12 alanud pressikonverentsil, et Poola piiri ääres toimuvaga on käinud võitluslik töö ja täna on päevakorras selline plaan, et Tallinki laev Romantika toob eestlased Saksamaalt ära.

Tallinki juht Paavo Nõgene: täna õhtul mitte enne kella 20 väljub Riia sadamast Romantika ja suundub Sassnitzi sadamasse. Võtame peale kõikide Eesti kargovedajate kaubad, kui neil on soovi saada Riiast Saksamaale. Ja võtame peale kõik Lätti kinni jäänud sakslased.

Homme õhtuks jõuab laev Sassnitzisse. Laeval on tagatud toitlustus, kajut ja kõik vajalik.

23.55 väljub laev Sassnitzist eestlaste, lätlaste, nende perede ja autodega. Suundub Ventspilsi.

On ka sümboolne osalustasu, et inimesed ka kohale tuleksid. Selle reisi vahe kompenseeritakse Eesti ja Läti poolt.

Sõit kestab 16 tundi, sealt edasi on arutamisel ja ei ole lõplikke lahendusi, kas Romantika jääb kargovedusid opereerima.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!