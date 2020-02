Saksamaal toimus tulistamine. Politsei pole kahtlusaluseid tabanud ja palub elanikel koju jääda

Stuttgarti lähedal Plochingenis sai esialgsetel andmetel viga vähemalt kaks inimest. Politsei otsis kolme kahtlusalust, kellest üks juba tabati.

Kohalik ajaleht Bild kirjutas, et kannatanuid oli vähemalt viis. Piirkonna politsei teatas Twitteris aga kahest kannatanust.

Reutlingeni politsei palub Plochingeni elanikel võimalusel linna peale mitte minna.

Politsei teatas intsidendist kohaliku aja järgi kell 17.36 - Eestis oli kell siis 18.36.

Esimese teate kohaselt olid otsingud suurte jõududega käimas.

Kell 18.03 teatas politsei, et tulirelva kasutamiseni olid keegi jõudnud konflikti käigus. Samuti toimus ka pussitamine.

Mõni minut hiljem teatati, et otsitakse kolme kahtlusalust. Kell 18.42 teatati, et üks kahtlusalune on tabatud ja otsingud jätkuvad.

Politsei andis meediale teada, et sündmusega seoses pannakse püsti pressikeskus.

Uudis on täiendamisel.