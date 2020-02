Saksamaal rammis auto karnevalirongkäiku, vigastada sai 10 inimest

Intsident leidis aset Lääne-Saksamaal Volksmarseni linnas, Hesse liidumaal. Praegu pole veel üheselt selge, kas tegemist oli tahtliku aktiga või liiklusõnnetusega, vahendab ajaleht the Guardian Saksa kohalikke meediakanaleid.

Saksa uudisteportaal HNA teatab pealtnägija tunnistusele tuginedes, et hõbehalli Mercedest roolinud autojuht paistis rongkäiku ründavat „täie gaasiga”, seejuures meelega just lapsi sihtides. Autojuht on kinni peetud, ent ta pole seni soostunud politseile ütlema, kas pani roima toime meelega või kogemata.

Vähem kui nädal tagasi tulistas Saksamaal paremäärmuslike vaadatega mees surnuks 11 inimest, rünnates kahte vesipiibubaari Berliinis. Kas rünnakute vahel on mingi seos, on praegu ilmselt vara oletadagi.

Volksmarseni linnas peeti täna traditsioonilist, iga-aastast karnevali. Sellised üritused, kus läbi linna sõidavad vastavalt kaunistatud veoautod ja kostümeritud inimesed, on mõnel pool Lääne-Saksamaal , näiteks Kölnis ja Düsseldorfis, väga populaarsed ja rahvarohked, neil osaleb kümneid tuhandeid inimesi. Karnevalid lõppevad just täna, nn Rooside Esmaspäeval.