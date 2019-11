Saksamaa oksjonimajas müüakse 8000 euroga äärmiselt haruldast Eesti wabariigi ohvitseri pistoda

Eesti esimesse vabariigi ajast pärit pistoda on Müncheni oksjonimaja sügisoksjoni rahvusvahelise militaarajaloo kataloogis kirjeldatud kui “äärmiselt haruldast” eset. Tegu on luksusliku relvaga: elevandiluust käepideme messingist osad on olnud kullatud.

Pistoda tootja ei ole oksjonimajal teada. Eestiga seos on aga täiesti selge: kortikul on säilinud emailieeritud lipuvärvid ja meie kolme lõvi kujutised.

Relva kvaliteeti hinnatakse väga heaks, kuid tuuakse ka välja, et elevandiluust pidemel on pingepragusid.

Pistoda müük on legaalne. “Sellised asjad olid ohvitseride isiklikus omandis. Pereliikmed, kes jäid siia (nõukogude okupatsiooni ajal - T.J), peitsid neid aastakümneid, aga mõningail juhtudel viidi esemed emigreerudes kaasa. Isikliku vara tüüpi ese, seda tohib müüa,” kommenteeris kunstipärandi valdkonna juht Linda Lainvoo



Pistoda müüb väärikas oksjonimaja

Janowitzi parun Erich Klenau von Klenova asutas Münchenis Hermann Historica oksjonimaja enam kui 50 aastat tagasi. Oksjonimaja on spetsialiseerunud militaarajaloole, kuid müüb ka muid antiikesemeid.

Hermann Historicas töötab enam kui 50 inimest ja neil on enam kui 40 000 klienti. Oksjone peetakse kaks korda aastas, mõlemal korral tuleb müügile umbes 10 000 eset.

Hermann Historica pistodaoksjonit näeb siin: https://www.hermann-historica.de/en/auctions/lot/id/40275

Eesti wabariigi ohvitseride relvad

Enne Teist maailmasõda oli Eesti kaitseväes kasutusel kaks paraadkülmrelva: maaväeohvitseri mõõk ja mereväeohvitseri mõõk. Eesti õhuväeohvitseridele oli plaanis tootma hakata paraadpistoda ehk vestut, kuid kavandist kaugemale ei jõutud. Seega ei ole oksjonil müüdav pistoda kaitseväe relvastusse kuulunud.