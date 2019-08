Sahinad Tallinna TV töötajate koondamisest kuulutavad kanali peatset lõppu

Pukk kinnitas, et mullune ligi 600 000 eurone kahjum 2019. aastal ei suurene. “Oleme tänavu tegutsenud selle nimel, et mitte kahjumit suurendada ja teenitud kahjumit vähendada,” rääkis ta. Kuigi kahjumit ei suuda TTV ühe tegevusaastaga tagasi teenida, kinnitas Pukk, et juba on näha säästuplaani tasuvust.

Kuigi suvel räägiti, et lisaks koondamisele kavandab Tallinna TV Solarise ruumidest lahkuda, pole see praegu nii. “Oleme rääkinud Solarisega sellest, et vähendame ruumide arvu. Peame veel välja selgitama, mis on optimaalne suurus TTV jaoks,” sõnas Pukk.

Praegu pole veel ühtegi ruumi Solarisele tagastatud, kuigi enne jaanipäeva koondati kaheksa töötajat. “Oleme avatud ka alternatiivsetele pindadele, et ehk mõni odavam pind vastab ka meie vajadustele. Praegu veel midagi kindlat silmapiiril pole,” lisas ta.

Riisalu ei soovinud suurt kahjumit kommenteerida. “Mina vaatan ette. Mineviku konstanteerimine on tore, aga kahjuks tulutu tegevus. Meie ajus on olemas arusaam, milline TTV võiks tulevikus välja näha, ametisoldud ajast on aga veel selgelt vähe olnud,” selgitas ta.

TTV programmi osas tuleb panna Riisalu väitel suurem rõhk Tallinna linna elanikele oluliste teemade kajastamisele. “Selge on see, et TTV peab muutuma kohalikke asju edastavaks kanaliks,” märkis ta.

TTV juhatuse liige Taavi Pukk ütles, et TTV juhtkond on aruytanud ka sügisprogrammi. Praegu on valmis sügishooaja mustand. “Tahame enam keskenduda pealinna teemadele. Näiteks debatisaates saab käsitleda elektritõukerataste ümber tekkinud diskussiooni või peatänava temaatikat,” tõi Pukk ühe näite.

“Kui linna eelarvearutelud algavad, siis selgub, kui palju linn meie tegevust järgmisel aastal plaanib rahastada,” sõnas Pukk.