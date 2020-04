Saarlaste protestiaktsiooni korraldanud ettevõtja Taavi Aasa viitest kurikuulsale Mullifestivalile: parim kaitse on rünnak

Saarlaste protestiaktsiooni korraldanud Saaremaa vallavolikogu liige ja elamuskeskuse Thule Koda juhataja Andres Tinno väljendas ministri tänase sõnavõtu osas hämmeldust. "Parim kaitse on ju rünnak. See, et oma ametkondade tegemata tegemiste peale hakatakse süüdlast otsima, on mulle juba tuttav praktika," nentis ta.

Aas viitas tänasel pressikonverentsil protestist rääkides sellele, et Tinno oli seotud ka teiste ürituste ja Mullifestivali korraldamisega, mis on teadaolevalt üks koroonaviiruse puhangu allikatest Saaremaal. Tinno, kes rentis Mullifestivali korraldamiseks vaid ruumid, peab sellist nööki põhjendamatuks. "Sel ajal ei olnud aga midagi keelatud, ka terviseamet lubas võrkpallurid Saaremaale," ütles Tinno. "Teha patuoinas ettevõtjast, kes teeb oma tööd elavdades turismi ja ettevõtlust, on alatu löök."

Tinno selgitas, et eilse protestiaktsiooni eesmärk oli juhtida valitsuse tähelepanu sellele, et saarlastele kehtivad teiste Eesti elanikega võrreldes liiga karmid piirangud. "Saarlane ei saa kuskile sõita, aga tallinlane võib vabalt sõita näiteks Pärnusse vanemate juurde. Me protesteerisime sellepärast, et Eesti on üks tervik, aga valitsus sellest ilmselgelt aru ei saanud," ütles ta.

