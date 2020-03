Saarlased teadmatuses: mitu päeva tagasi tehtud testide tulemused pole seni teada

Ootel on mitmed inimesed, kes tegid testi juba kolm päeva tagasi.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles lehele, et ka temani on jõudnud mitmeid sellekohaseid päringuid ja need on edasi saadetud kõikvõimalikele tasanditele, et probleem lahenduse saaks.

Hetkeseisuga on Saaremaal 37 nakatunut, proove on neljapäevast alates mandrile saadetud üle saja, teatab Saarte Hääl.

Kuressaaare haigla ravijuht Edward Laane on varem ERR-ile õelnud, et Kuressaare haigla seisukoht on selge: iga inimene, kes seda soovib, peaks saama ennast testida. Kuigi terviseamet on varasemalt väitnud vastupidist, ei pea amet seda nüüd, kus haigus on laialdaselt levinud, enam vajalikuks.