Saarlased saavad teha tasuta antikehade testi

Kuressaare haigla sõlmis eile Eesti haigekassaga lepingu, et toetada sero-epidemioloogilisi uuringuid Saare maakonnas ja IgG uuringu alusel positiivsete antikehade leiukohal patsiente nõustada, teatas haigla eile.

"eega on Saare maakonna elanikel võimalus teostada koroonaviiruse COVID-19 vastaste antikehade analüüs tasuta," seletas haigla lahti.

Koroonaviiruse antikehade määramise test verest näitab organismi vastureaktsiooni viirusele. IgG tüüpi antikehad tekivad enamikel nakatunutel 2.-3. nädalal peale

sümptomite avaldumist.

Testi abil on võimalik tuvastada, kas organismis on tekkinud koroonaviiruse antikehad ning seeläbi saab inimene teada, kas on haiguse läbi põdenud või mitte.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!