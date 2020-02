Saaremaal kadunud naine leiti Karujärve kandist

50-aastane Mai-Roos leiti täna kella üheksa paiku hommikul Saaremaalt Karujärve kandist.

Kuressaare jaoskonnajuhi Rainer Antsaare sõnul leidis naise tähelepanelike saarlaste teateid kontrollima läinud politseipatrull. '

„Saime mitu teadet selle kohta, et Mai-Roosi on Karujärve kandis nähtud ja politseinikud läksid naist piirkonda otsima ning leidsidki ta sealt,“ ütles Antsaar. Patrull toimetas Mai-Roosi Kuressaare haiglasse kontrolli.

„Aitäh kõigile piirkonna elanikele, kes märkasid Mai-Roosi ja meile sellest teada andsid!“ lisas jaoskonnajuht.

Antsaar märkis, et tähelepanelikelt Saaremaa elanikelt saadud info on kadunud inimeste leidmisel väga suureks abiks ja võib aidata päästa kellegi elu. „Tore on, et inimesed hoolivad üksteisest, tulevad appi otsima, märkavad ja annavad teada,“ sõnas ta.