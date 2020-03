Saaremaal avastati koroonaviirus kahel Südamekodu hooldekodu elanikul

Terviseameti lääne regionaalosakonna juht Kadri Juhkami sõnul võetakse proove nakatanutega kokku puutunud elanikelt ja töötajatelt ning rakendatakse vajalikke täiendavaid ohutusmeetmeid. „Oleme hooldekoduga pidevas kontaktis ning tegeleme kontaktsete väljaselgitamisega,“ ütles Kadri Juhkam, kelle sõnul hooldekodu ruumid puhastatakse ning testitulemuste selgumiseni on elanike liikumine ka hooldekodu siseruumides piiratud. Hooldekodus on hetkel 40 elanikku.

“Terviseameti soovituste kohaselt asusime ise oma elanikke ja töötajaid testima. Kõik töötajatega seotud proovid on olnud seni negatiivsed. Ühel elanikul olid haigusetunnused ning palusime testida ka täiendavalt kahte elanikku, kes temaga kokku puutusid,” ütles Saaremaa Südamekodu juhataja Piret Pihel. “Praeguseks on teada, et kahe inimese puhul, kel proovi võtmise ajal polnud nähtavaid haigustunnuseid, on proovi tulemus osutunud paraku positiivseks. Panime maja isolatsiooni juba ülemöödunud nädalal ning oleme üritanud teha parima, et kaitsta oma elanikke ja töötajaid, kasutades isikukaitsevahendeid nii palju kui võimalik.”

Piheli sõnul on hooldekodu erinevad korrused tsoneeritud ja praegu on soovitatud kõigil elanikel olla tubades, et kontaktide arv oleks minimaalne. “Koostöös terviseameti, sotsiaalkindlustusametiga ja Saaremaa vallaga teeme oma parima, et hoida olukord stabiilsena,” lisas Pihel.

Terviseamet tuletab meelde ja rõhutab, et:

Rangelt on keelatud külastused hooldekodudesse, sest see seab ohtu hoolealuste tervise.

Inimeste vahel kontaktide vähendamine on väga oluline, sest teisiti ei ole võimalik haiguse levikut piirata.