Saaremaa võrkpallimängul aitasid viiruse ulatuslikule levikule kaasa fännipasunad

Meenutuseks - möödunud nädala kolmapäeval Kanal2 eetris olnud erisaates "Sõda koroona vastu" rääkis siseminister Mart Helme, et keegi tuleks võrkpalli lubamise eest vastutusele võtta. Terviseameti peadirektor Merike Jürilo aga ei pidanud seda eksimust suureks.

"Ka Saaremaal on mitu erinevat sisse toodud liini, seal on neid võimalusi mitmeid, võrkpall on üks näide, aga neid oli veel teisigi," vastas Jürilo. Siiski on vahepeal vastutuse võtnud Saaremaa vallavanem Madis Kallas, kes lahkus ametist teatega, et nendeni jõudnud sisendid koroonaviiruse leviku tõsidusest olid eksitavad.

Terviseameti juht Jürilo ütles veel ka, et kui tema tagasiastumine oleks vältinud viiruse tulekut Eestisse, siis ta oleks seda ka teinud. "Aga täna ma olen leidnud, et saan anda suurema panusena tuge koos meeskonnaga nende põhieesmärkide täitmiseks, mille võtsime," selgitas Jürilo enda olulisust.

"Hetkel ütlen nii, et viirus oleks Eestisse tulnud nii või teisiti. Kui vaatame lähikontaktsetega tehtud tööd, siis tegelikult Saaremaal on mitu erinevat sissetoodud liini. Võrkpall on üks näide, aga on ka teisi," rääkis Jürilo.

Saaremaa juhtumi puhul tuleb aru saada, et tegemist ei olnud mitte viiruse Eestisse jõudmise, vaid esimese tuvastatud riigisisese ulatusliku levikuga. Terviseametile teadaolevalt ilmnes mängu järel nakatunuid 37. Enne seda ei pidanud terviseamet võimalikuks, et koroonaviirus ka meie riigis nakata võib. Ohuks peeti vaid nakkuse saamist Itaalias ja Hiinas.

Jürilo väidetust tekkis küsimus - kui palju ja missuguseid nakkusliine on Saaremaal veel tuvastatud? Kui nakkus oleks Eestini jõudnud niikuinii, siis kui palju sissetoodud juhte on tuvastatud eriolukorra ajal? Kuidas on võimalik, et viiruse levikut polnuks võimalik ära hoida? Delfi võttis peale saadet ühendust terviseametiga ja palus nende juhi väiteid kogutud andmetega selgitada. Selgitustöö võttis enda peale epideemiatõrje osakonna nõunik Irina Dontšenko.

Dontšenko selgitas, et praeguse seisuga saab öelda, et esimesed teadaolevad COVID-19 nakatumised Saaremaal olid seotud kahe märtsi alguses toimunud üritusega - kurikuulus võrkpallilahing itaallastega ja festival Naised Omas Mullis (NOM). Kuid nakkus võis Saaremaale jõuda juba varem, sest esimesed haigestumised tuvastati kõigest mõni päev pärast võrkpallimängu.