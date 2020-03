Saaremaa vallavanema Madis Kallase koroonaviiruse test oli positiivne

Kallasel ei esinenud haigusele omaseid sümptomeid. Vaatamata sellele on ta alates möödunud neljapäeva õhtust koos perega kodus karantiinis olnud, sest oli otsekontaktis inimesega, kes sai oma koroonatestile positiivse vastuse.

„Seega olen algusest peale järginud üldlevinud soovitust püsida kodus, et viiruse edasikandmine kindlalt välistada ja keegi meie perega vahepealsel ajal kokku puutunud ei ole,“ selgitas Kallas Saarte Häälele.

Kallas tõdes, et enesetunne on olnud hea ja toonitab üle, et enda ja oma lähedaste tervise huvides tuleb võtta tõsiselt soovitust võimalusel kõigil kodus olla, sest haigus saab kulgeda ka eriliste nähtudeta.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

