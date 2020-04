Saaremaa vallavanem võttis vastutuse, aga kes mõjutasid tema otsust Itaalia pallurid saarele lubada?

Itaallased saabusid Eestisse teisipäeval, 3. märtsil. Igaks juhuks võttis Saaremaa klubi mänedžer Hannes Sepp enne nende maandumist ühendust veel Hanno Pevkuriga, võrkpalliliidu esimehega. „Küsisin, et äkki peaks ikkagi lennujaamas tegema lisakontrolli. Et vähemalt meie poolt oleks kõik tehtud.”

Pevkur viibis isegi parajasti lennujaamas. Ta võttis ühendust lennujaama kommertsdirektori Eero Pärgmäega ja palus uurida infot Itaalia võrkpallurite kohta. Ka Pevkur arvas, et mehi võiks üle kontrollida, kuid kell 12.22 sai ta Pärgmäelt SMSi: „PPA kaalus riskid üle ja arvas, et need poisid on OK ja täiendavaid meetmeid vaja pole. Hoiame meie omadele siis lihtsalt pöialt!“

Eesti Ekspress järeldas, et võrkpallimängu toimumisel oli otsustav kaalukeel ühe terviseameti töötaja hinnang.

Oma roll on kahtlemata ka meedial kui neljandal võimul. Saaremaa ajaleht Meie Maa võttis 3. märtsil juhtkirjas seisukoha, et koroonaviiruse tõttu mängude ärajätmine olnuks lollus. Juhtkiri kandis pealkirja „Terve mõistuse võit“ ning seal seisid väited nagu „Olukord, kus spordivõistlus tühistatakse viimasel ajal laineid löönud viiruse pärast, on absurd,“ ning „Ja me elame Saaremaal, eks ole? Siin on puugihaiguste paradiis, seega ei pääse välismaine viirus esirittagi.“ Lisaks leiti, et haigus ohustab ainult vanemaid inimesi ja isegi neid mitte, "kui inimene tarvitab iga päev toiduaineid, mis sisuliselt ravivad või tugevdavad immuunsüsteemi."

Viirusepuhangu tekkides hakati Meie Maa toimetuses ilmselt häbenema ja juhtkiri võeti veebist maha. Õhtuleht jälgis edasisi samme ja raporteeris, et Meie Maa hakkas küüniliselt sõnu sööme. Üles pandi uus tekst pealkirjaga „Paanika asemel reaalsed sammud“. Seal seisab mustvalgelt „Selle asemel, et paanikat üles kütta, nagu seda on juba päris mõnda aega tehtud, oleks pidanud kohe astuma reaalseid samme. Et leevendada inimeste hirme, et tagada neile turvatunnet ja teadmist, et oma riik hoolib oma inimeste tervisest.