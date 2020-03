Saaremaa vallavanem: oleme valmis, et ohvrite arv võib kasvada

Kallas rääkis "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et valla kriisikomisjon on juba nädalaid teinud ettevalmistusi selleks, et ohvrite arv suure tõenäosusega kasvab.

"Kahjuks peab ütlema, et oleme ka selles osas juba nädalaid ettevalmistusi teinud nii palju, kui selliseks asjaks üldse saab ettevalmistusi teha. Aga see pilt, mis tuleb läbi meedia - tuli Hiinast, nüüd tuleb Hispaaniast, Prantsusmaalt, Itaaliast -, on pilt, mis on meid ettevalmistanud nii palju, kui seda üldse on võimalik teha," rääkis Kallas.

"Aga tõesti, nii psühholoogilise abiga, erinevate toimingutega, mis on vaja sellistel puhkudel teha - kõige sellega on kriisistaap juba pikalt tegelenud ja oleme nii valmis, kui selliseks asjaks saab valmis olla," lisas ta.

Ööl vastu pühapäeva suri Saaremaal Valsi hooldekodus Covid-19 positiivse proovi andnud 90-aastane kaasuvate haigustega mees.