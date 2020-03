Saaremaa vallavanem Madis Kallas palub eraettevõtjatel nädalavahetuseks planeeritud üritused ära jätta

Kuna kogukond on väike, kõik teavad kõiki, siis oli Kallase telefon punane. "Hakkas tulema sadu kõnesid ja küsimusi, et kes ja kus on kellega kokku puutunud," lausub ta.

Kallas ütleb, et praegu on õige aeg saarlastel kodus olla ning olukorda rahulikult võtta.

Vallavanema sõnul oli Saaremaal kõige kergem ja mõistlikum otsus igaks juhuks kõik sulgeda. Koolid, raamatukogu, muuseum, teater, spordikeskus ja muud valla asutused. Kuigi, kõiki lasteaedu veel suletud ei ole, seda veel arutatakse täna õhtul. "Kuus-seitse lasteaeda on juba kinni ning lapsi tuuakse üldiselt lasteaedadesse praegu vähe. Aga lasteaedu on selles mõttes keerulisem sulgeda, sest siis peaksid ka lapsevanemad koju jääma," sõnab Kallas.

Kuigi valla asutusi on Kallase sõnul neil võimalik sulgeda, siis eraettevõtetega on olukord keerulisem. Nädalavahetuseti on populaarne käia kõrtsudes ja ööklubides ning Kallase sõnum neile ja ka teistele ettevõtjatele on tõsiselt kaaluda radikaalsete otsuste tegemist ning vähemasti kuni selle nädala lõpuni plaanitud üritused ära jätta.

Terviseamet juba kontrollib ja hoiatab kõikide nakatunute kontaktideringi. Ent Kallase sõnul on olukord keerulisem nende nakatunute lähikontaktsetega, kes on juhuslikult lähedusse sattunud - näiteks poejärjekorras, mõnel suurüritusel, nagu eelmisel nädalavahetusel Kuressaares toimunud NOM-festivalil või mujal. "Järgmine ring inimesi peavad juba ise tunnetama ja oma tervist jälgima," kommenteerib Kallas.