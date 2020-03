Saaremaa vallavalitsus otsustas ajutiselt sulgeda ka lasteaiad

Teatavasti osutusid neljapäeval Saaremaal võetud koroonaproovidest 14 positiivseks, mis tähendab, et kokku on Saaremaal praegustel andmetel 16 nakatunut.

Mida teeb aga lapsevanem, kes peab tööl käima ning last seetõttu kuhugi jätta ei ole?

Vallavalitsus vastab, et olukord nende perede jaoks on tõesti keeruline. Kriisikomisjon tegeleb aktiivselt lahenduste otsimisega. Esmajärjekorras on vaja kaardistada, kui palju on neid lapsi ning seejärel saab vald teha terviseametile pöördumise, kelle pädevuses on selliste olukordade lahendamine.

Lapsi vanavanemate juurde hoiule ei soovitata viia, kuna vanad inimesed on koroonaviiruse riskigrupis.

Vald tsiteerib sotsiaalmeedias saarlaste küsimustele vastates peaministrit: „Oleme jõudnud olukorda, kus iga inimene peab panustama rahvatervise kaitseks. Mõistan ebamugavust, mida eriolukorra väljakuulutamine meile kõigile tekitab, kuid kaalul pole ainult inimeste tervise, vaid ka elude kaitse.“

Seega on kuni 1. maini suletud järgnevad asutused:

* koolid ja lasteaiad ning õppenõustamiskeskus;

* huvi- ja spordikoolid;

* noortekeskused;

* kultuuriasutused, rahvamajad ja spordihooned (sh Kuressaare kultuurikeskus ja Kuressaare spordihoone);

* Saare maakonna keskraamatukogu Kuressaares ning Leisi ja Orissaare raamatukogud;

Keelatud on hoolekandeasutuste külastamine (sh Kuressaare Päevakeskus ja Kuressaare Perekodu).

Soovitame suletuna hoida ka kõik asutused, kuhu kogunevad suured rahvamassid (pubid, klubid jne).

Avatud on Saaremaa Vallavalitsuse hooned linnas ning teenuskeskused, eelmainitud suletud asutuste töörežiim korraldatakse ümber. Vallavalitsus palub võimalusel kiireloomulistes küsimustes teenistujate poole pöörduda kas telefoni või e-posti teel.