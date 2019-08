Saaremaa vald soovib muuta tuuleenergeetika teemaplaneeringut

Saaremaa kaardil on märgitud alad, kuhu aastaid tagasi kehtestatud teemaplaneeringu alusel saaks tuuleparke püstitada. Nüüd, kui saart ühendav vald loob juba oma üldplaneeringut, tahetakse taas nullist hakata välja selgitama tuuleparkide jaoks sobivaid alasid.

"Idee ei ole selles, et hakata leidma nüüd ilmtingimata uusi tuuleparkide asukohti. Mõte on pigem selles, et see teemaplaneering, mis on maakonnaplaneeringu osaks, on kümme või enam aastat vana ja olukord on muutunud. Vahepeal on tekkinud näiteks Muhu radar. Aga igal juhul ei ole mõte see, nagu on ringlema läinud, et tahetakse avada see teema nii, et Saaremaa on tulevikus tuulikutega kaetud. Sellist ideed ei ole keegi võtnud," selgitas Saaremaa abivallavanem Jaan Leivategija.