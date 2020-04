Saaremaa Sõmera kodus osutus veel 16 elaniku koroonaproov positiivseks

Sõmera kodu ühe maja kolm elanikku olid varem andnud positiivse koroonaviiruse proovi. 27 kliendilt ja kaheksalt töötajalt võeti analüüsid teisipäeval. Töötajate testid osutusid negatiivseks, kuid elanike proovidest 16 olid positiivsed, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Sõmera hooldekodu juht Terje Hanson ütles ERR-ile, et positiivse testi andnud elanikud isoleeriti ühte majja ja nendega koos elanud, aga negatiivse testi andnud paigutati n-ö halli tsooni teise majja.

"Terviseameti Lääne regionaalosakonna töötajad on Sõmera koduga pidevas kontaktis, et juhendada ja toetada personali vajalike toimingute läbiviimisel igati toetada ja aidata. Sõmera kodul on praegu piisavalt isikukaitsevahendeid ja vajadusel saab terviseamet neid aidata piisava varu tagamisel. Tavapärases olukorras rakendame sel juhul väga rangeid reegleid COVID-19 positiivsete ja negatiivsete elu- ja käigutsoonide eraldamiseks. Siinses keerukas olukorras peame arvestama, et Sõmera kodu elanike tavapärase elukorralduse muutmine võib tekitada nende heaolule ja tervisele suuremat kahju kui koroonaviirusesse nakatumine," ütles terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam.

Kadri Juhkam täpsustas ERR-ile, et nakatunutest vaid kolmel on kerged sümptomid, kuid ta ei välistanud, et nakatunute arv hooldekodus võib kasvada.

