Saaremaa lisapiirangud: kõik, mis ei ole lubatud, on keelatud

Sotsiaalminister Tanel Kiik kommenteerib Saare- ja Muhumaal kehtestatud lisapiiranguid, et eesmärk on, et seltskondlikud koosviibimised ja pubides-restoranides ajaveetmine jääks ära.

Koroonaviirusega on toimunud põhimõtteline muutus: kõik, mis ei ole lubatud, on keelatud. "Valitsus soovib, et kõik, mis ei ole eluks vajalik, mis on välditav, jääks ära," lausub Kiik.

Eile öö hakul peaministri poolt üles loetletud Saare- ja Muhumaale tehtud piirangud sulgevad juuksurid, lubavad toitlustusasutustest toitu vaid kaasa tellida (ülejäänud Eestis algab see piirang alates kella kümnest õhtul). Konkreetseid asutusi silmas ei peetud, vaid kindakirja, et inimesed liiguksid vaid nii palju, kui on hädavajalik.

"Eesmärk on sihitult ringi liikumist ja välditavaid kontakte maksimaalselt piirata," ütleb Kiik. Laustrahvima ta sõnul kedagi küll ei hakata, kuid piiranguid asutakse nõudlikumalt jälgima, kui mujal Eestis ja politsei- ja piirivalveametil on õigus piirangute rikkujale teha 2000-eurose trahvi.

Eile õhtul esindas Saaremaa valda kriisikoosolekul abivallavanem Jaan Leivategija. Liikumispiiranguid nad seal ei arutanud, kuna otsustati, et valla poolt valitsusele soovitusi ei anta. "Lisapiirangud olid valitsuse initsiatiiv," ütleb Leivategija.

Seega luges uusi piiranguid Leivategija ka ise alles täna hommikul. "Mis piirangutega kehtestati? Toitlustusasutused olid enamjaolt juba kõik kinni, mõni on veel lahti. Ilusalongid, spaad on ka kõik juba kinni," sõnab ta, et uued piirangud kehtisid laias laastus iseeneslikult ka juba varem.