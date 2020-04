Saaremaa kriisikomisjon terviseameti ootamatust sammust: otsime koostöös parimaid lahendusi

Saaremaa vallavalitsuse poolt saadetud pressiteates märgiti, et moodustati arstide konsiilium, et arutada Kuressaare haigla edasise toetamise vajadust ja võimalusi mandril asuvate haiglate poolt.

"Saaremaa kriisikomisjon kinnitab, et kohapeal tehakse iga päev tööd selle nimel, et kaitsta saarlaste elu ja tervist, neid ravida ning takistada koroonaviiruse levikut. Samas on igasugune abi ja nõuanded teretulnud, sest üksnes koostöös on võimalik leida parimaid lahendusi," märgiti teates.

Kriisikomisjon ootab ära Kuressaare haigla ja mandrilt tulnud arstide kohtumise ning ettepanekud edasiseks tegevuseks.

Terviseamet teatas täna hommikul, et käivitas strateegilise plaani Kuressaare haigla töökoormuse vähendamiseks ja tavapärase töörütmi taastamiseks. Jätkuravi vajavate patsientide ravi jätkub kõrgema etapi haiglates, otsustas amet.

Kuressaare haigla ravijuht Dr. Edward Laane sõnas ennelõunal Delfile, et haiglaga otsust ei kooskõlastatud. "Tarbetu ja meie jaoks arusaamatu. Ei saa aru, kuidas haigete liigutamine kasu tooks," lisas Laane ja tõi välja ka olulise aspekti - paljud patsiendid on väga raskelt haiged ja ka eakad, ta arvas, et nende transportimine teeb nende tervisliku seisundi veel keerukamaks. Haiglas on kokku 88 voodikohta, hetkel on neist 30 vaba.

Südapäeval toimunud terviseameti pressikonverentsil rõhutas hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov, et kui patsient ei soovi olla haiglas mujal kui Kuressaares, siis teda kuskile ei viida. "Teine põhjus patsiendi liigutamiseks on tema tervislik seisund: me saame kõrgetasemega haiglas pakkuda paremat ravi. Konsiilium otsustab, kes patsientidest võiks liikuda muudesse haiglatesse. Massiliselt me kedagi kuhugi viima ei hakka."

Mis puutub konsiiliumi koosseisu, siis selle kohta öeldi varasemalt terviseameti poolt: "Kuressaares haiglas alustab täna tööd konsiilium hädaolukorra meditsiinijuhi asetäitja kolonelleitnant doktor Ahti Varblase juhtimisel koostöös Kuressaare haigla ja kaitseväe välihaigla personaliga."

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

