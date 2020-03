Saaremaa keelab välisreisid ja sulgeb suure hulga asutusi

Saaremaa vallavalitsus andis ranged suunised koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Koolide ja koolihoones tegutsevate lasteaiarühmade ning Kuressaare Ida-Niidu ja Tuulte Roosi lasteaia sulgemine otsustati 11. märtsi õhtul. Täna, 12. märtsi hommikul võeti vastu otsus sulgeda kuni pühapäeva, 15. märtsi õhtuni veel järgmised asutused:

Rahva- ja kultuurimajad, Kuressaare kultuurikeskus, Saare maakonna keskraamatukogu, Leisi ja Orissaare raamatukogu, avatud noortekeskused, huvi- ja spordikoolid, Kuressaare spordihoone, Orissaare spordihoone, Kärla spordihall ning Kuressaare päevakeskus. Vallavalitsus keelab ajutiselt ka hoolekandeasutuste külastamise. Samuti on soovituslik hoida ajutiselt suletuna Kuressaare Ametikool, Luce kool, TTÜ Meremajanduse keskus ja Kallemäe kool ning Kuressaare Teater ja Saaremaa Muuseum.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas selgitas, et enamus lasteaedadest jääb praegu avatuks, kuid vallavalitsuse tungiv soovitus on lapsed võimalusel kodus hoida.

Samuti jäävad avatuks maaraamatukogud, kuid ära jäävad avalikud üritused. „Täna on koroonaviiruse leviku tõkestamise teemal toimunud mitmed koosolekud, kaasatud on Kuressaare haigla ja Terviseameti esindajad ning sisse on seatud staap,“ rääkis Kallas. „Toonitan, et vallavalitsuse otsused on vajalikud viiruse leviku tõkestamiseks ning ma väga loodan, et ranged piirangud kutsuvad üles olukorda konstruktiivselt lahendama, mitte ei külva paanikat,“ selgitas vallavanem.