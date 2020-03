SAAREMAA BLOGI | Kas Eesti suurimat saart võib tabada koroonaviiruse puhang? Terviseametil on varnast võtta plaan B

„Karta on, et kontaktide arv on suur,” lisab Kingsepp. Terviseametil on ta sõnul plaan B – muuta töökorraldust. Kavas on võtta juurde abijõudu lisaks praegustele umbes kümnele töötajatele, kes helistavad Eestis sadu jälgimise all olevaid inimesi läbi ja kontrollivad iga päev nende tervist ja olemist.

KOROONAVIIRUS SAAREMAAL Saaremaa vallavanem on terve päeva käinud mööda kriisikoosolekuid. Püsti on pandud ka pidevalt kolme inimesega mehitatud staap. Ja mis kõige tähtsam - vallavanem palub eraettevõtjatel astuda radikaalsed sammud ja kaaluda nädalavahetuseks oma üritused ära jätta. Vald on juba sellega eeskuju näidanud ja hulga asutusi sulgenud.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/saaremaa-vallavanem-madis-kallas-palub-eraettevotjatel-nadalavahetuseks-planeeritud-uritused-ara-jatta?id=89205099 Kuna inimesi, kellega kaks nakatunud saarlast on viimasel ajal kontaktis olnud, on tõenäoliselt palju, siis terviseamet võtab endale appi lisajõudu. Nakatunute suhtlusvõrgustiku jälgi ajama, uurima, suhtlema ja nii edasi.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/terviseamet-meil-on-plaan-b-muuta-oma-tookorraldust?id=89203619 https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/voitlus-koroonaviiruse-puhanguga-saaremaal-suletakse-nadala-lopuni-koik-koolid?id=89200103 Eile õhtul otsustas Saaremaa vallavalitsus nädala lõpuni sulgeda koolid. Eile avastati Saaremaal kaks koroonasse nakatunut. Võimalik, et nad said viiruse saart külastanud Itaalia võrkpalluritelt, kelle hulgast niisamuti pärast külaskäiku nakatunuid leiti.

Need samad inimesed peavad läbi ka uurima kõiki uusi kontakte, kellega koroonasse nakatunud suhelnud on. „Võtame teisi endale appi, et massidega tegeleda,” ütleb Kingsepp. Praegu teevad suhtlemis- ja uurimistööd terviseameti põhja regiooni töötajad, abijõudu võetakse teiste regioonide töötajate hulgast.

Saaremaal koroonanakatunutega kontaktis olnutel palub Kingsepp kodus püsida. Kui peaksid ilmuma ka haiguse kerged sümptomid – köha, valus kurk, nohu –, siis tulebki olla kodus ning hoiduda kontaktidest.

Haigusest paranemine võtab kaks kuni kuus nädalat. Ühtegi tervenenut Eestis praegu ei ole. Kingsepa sõnul kontrollitakse tervenenmist ööpäeva jooksul kahe testiga, mis mõlemad peavad näitama, et koroonaviirust enam ei ole. „Ka iraanlane on praegu veel haiglas,” ütleb Kingsepp.