Saared on isolatsiooniks valmis: suurim probleem on kodanikele selgeks teha, et Kihnu ei ole koht, kuhu Pärnust pakku tulla

Teisest küljest võib kohalikel tekkida probleeme ka tööalaselt. "Kui on väga oluline tööalane sõit, kus kahel inimesel oleks vaja kindlasti tulla, siis ilmselt tuleb ametiisikutel üksikjuhtumite puhul eraldi otsustada. Elu päris seisma ei saa jääda ja just saatsin välja ka volikogu istungi kutse, mis toimub järgmisel neljapäeval. Teeme seda läbi Skype'i," kirjeldas Viidik, et omavalitsuse elu isoleerimisest seisma ei jää.

Suurim oht nakkuse Hiiumaale jõudmiseks olekski viidiku sõnul transpordikanalid, mistõttu on valitsuse otsus ka mõistetav. "Kodanikele siit ka palve, et sotsiaalset vastutustunnet hoida enda pere ja kaaskodanike suhtes, et kui on käidud välismaal ja on tuldud, siis ei käidaks ise poes. Ehk on kellelgi teisel võimalik käia. Ja muud elementaarsed asjad. Kasvõi praam – seal sa ei ole ühistranspordis aga lähed üles ja on nakkusoht ikka olemas. Selle regulatsiooniga need salongid on nüüd suletud ja sõidu ajal saab olla ainult autodes," rääkis Viidik.

Kui kaua Hiiumaa sellises isolatsioonis vastu peaks, Viidik öelda ei osanud. "Kui kaubaveod toimivad, siis on elu nagu mujalgi. Koolid on e-õppel, koosseisud on väiksed. Vajab natuke harjumist, aga ega elu seisma ei jää. Tänases korralduses öeldi, et see on kuni järgmiste korraldusteni. Ega ei tea, kuidas kujuneb," rääkis Viidik.

Kihnul on hea meel

Kihnu vallavanem Ingvar Saare ütles Delfile, et selline korraldus oligi nende valla ettepanek.

"Suurim probleem on hetkel muuhulgas Kihnu sugemetega kodanikele selgeks tegemine, et olukord on tõsine ja Kihnu ei ole see koht, kuhu maapakku tulla Pärnust, Tallinnast, Tartust, Skandinaaviast või mujalt maailmast. Meie sõnum on - kui Sul on elukoht mandril olemas, siis püsi lihtsalt oma mandri kodus, nii on kõigile turvalisim," ütles Saare.

"Toidukaubavedu jätkub ja keegi nälga ei jää. Haigusjuhte teadaolevalt ei ole. Soovime olukorra nii ka jätta," kirjeldas Saare olukorda Kihnus.

"Oleme teinud ettepaneku laevareise vähendada viiruse leviku tipp-perioodi jooksul ning markeerinud regiooni kriisikomisjonile vajaduse korral tagada testimise korraldamine," sedastas Saare.

Muhu vallavanem Raido Liitmäe: kõige keerulisem on üksinda elavate eakatega

"Oleme juba eelnevalt vastavalt eriolukorrale sulgenud oma kooli, lasteaia, noortekeskuse, kultuuriasutused. Muhu hooldekodu on külastajatele suletud juba nädala algusest. Loomulikult muudab liikumispiirangute kehtestamine inimeste elukorraldust veelgi, kuid usun, et inimesed mõistavad piirangute olulisust arvestades viiruse levikut kogu maakonnas ja Eestis ning seda, et see on meie kõigi tervise nimel.