SA Oivaline Ajakirjandus alustab ajakirjandusstipendiumitega sündivate lugude toetuseks. Kandideerida võib igaüks

„Ehkki Eestis tehakse head ja väga head ajakirjandust, on Oivalise Ajakirjanduse stipendiumi eesmärk võimaldada luua ajakirjanduslikku sisu, mis nõuab autoritelt tavapärasest rohkem aega ja pühendumist. Sündivad lood võiksid muuta Eesti läbipaistvamaks, õiglasemaks ja targemate kodanikega riigiks,“ ütles sihtasutuse juhatuse liige, Ekspress Grupi tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu.

Rüütsalu selgitas, et kui tavaliselt jagatakse Eestis ajakirjanduspreemiaid juba valminud lugude eest, siis Oivaline Ajakirjandus maksab autoritele stipendiumi ideekavandite eest, mille põhjal ajakirjanduslikud käsitlused alles hakkavad valmima. „Stipendiumi teeb eriliseks veel see, et kandideerima pole oodatud mitte üksnes professionaalsed ajakirjanikud, vaid ka lihtsalt head kirjutajad, samuti oma valdkonda süvitsi tundvad eksperdid,“ lisas ta.

Sihtasutus annab ette teemad, millest peab ajakirjanduslik lugu rääkima. „Esimeste stipendiumite väljaandmiseks valisime välja viis suurt teemat/probleemi, mis on meie hinnangul Eesti pikaajalist arengut silmas pidades põletavad ning millele tuleks senisest rohkem tähelepanu pöörata,“ märkis Rüütsalu.

Stipendiume jagatakse välja kahes kategoorias kokku viiel teemal:

Stipendiumid suurusega kuni 3000 eurot

Vaimne tervis Eestis

Venelaste paralleelmaailm



Stipendiumid suurusega kuni 5000 eurot

Lõputu ääremaastumine

Mis saab inimestest, kel pole midagi teha?

Laste vaesus

Stipendiumile võivad kandideerida nii tegev- kui ka vabakutselised ajakirjanikud hoolimata tööandjast, aga ka erinevate valdkonna eksperdid. Lugude esmaavaldamise koht on Ekspress Meedia ASi või Õhtuleht Kirjastuse ASi väljaanded. Sihtasutuse juhatuse liikmetel on õigus igas taotlusvoorus otsustada, kellele ja mis ulatuses stipendiume makstakse.

SA Oivaline Ajakirjandus asutajad on Hans H. Luik, Viljar Arakas ja Siim Tuisk. Sihtasutuse juhtkonda kuuluvad lisaks Rüütsalule veel Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald ja Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov, kes valivad ühtlasi välja ka stipendiumi saajad.