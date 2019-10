RÜÜTLITE MAJASAAGA: tülitsemine käib ka presidendi poolt loovutatud krundil

Õhtuleht kirjutab, et ehituskulud olid Rüütlile liiga krõbedad ning nii otsustas riigipea ühest krundist – 5a – loobuda, et talle teisele selle eest elumaja ja eraldiseisev raamatukogu püstitataks.

Sel nädalal jõudis Künnapuu 5a krunt oma probleemidega ringiga tagasi linnavalitsuse istungile. Küsimus on selles, mida ehitusfirma sinna püsti panna ihkab.

Linna poolt kostetakse, et kuna enamik vaidlusaluseid küsimusi on seniste ehitusloa taotluste menetlustes selgelt ära markeeritud, siis võib loota, et järgmise taotluse menetlemisel jõutakse kiiresti ehitusloa väljastamiseni.

